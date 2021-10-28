У справі про вбивство 6-річної Мирослави Третяк допитали директора школи

На Харківщині допитали керівника школи, у якій вчиться підозрюваний у вбивстві 6-річної Мирослави Третяк. В очільника освітнього закладу дізнавалися про педагогічний вплив на 13-річного хлопця.

Як повідомляє ЗМІ, засідання тривало майже три години. Журналістів на нього не пустили через закритий режим.

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"Захисту цього достатньо"

Директора школи питали про те, як навчається 13-річний підозрюваний. До того ж суд хотів знати, яких заходів вживали для педагогічного та психологічного впливу на хлопця. Начебто для цього були підстави.

Як розповів представник родини вбитої дівчинки Артем Донець, для стратегії захисту свідчень директора буде достатньо.

Я не можу розголошувати суть їхніх пояснень, але на підтвердження нашої позиції у позові про бездіяльність органів нам цього буде достатньо,

– сказав Донець.

Мати хлопця усе заперечує

Мати 13-річного підлітка Галина Федь розповіла, що провину сина не визнає. Вона стверджує, що до вбивства причетний інший чоловік, який був поруч з її сином.

На нього усіх собак натравили. Його залякали. Там багато брехні. А справжнього вбивцю вони не шукають... Він не настільки покидьок, щоб таке зробити,

– сказала жінка.

За словами представника потерпілої родини Артема Донця, жоден інший чоловік у справі не фігурує. Він також додав, що на засіданнях підліток офіційно не висловлював свою позицію.

Наступне засідання відбудеться 3 листопада, на ньому допитають свідків.

Коротко про вбивство Мирослави Третяк