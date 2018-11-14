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      Справи проти Яценюка і Петренка – частина політтехнології, – експерт

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      НАБУ відкрило провадження проти Яценюка і Петренка
      НАБУ відкрило провадження проти Яценюка і Петренка / Фото з відкритих джерел

      Відкриття НАБУ кримінального провадження щодо екс-прем'єра Яценюка і міністра юстиції Петренка може бути частиною політтехнології по "боротьбі" Порошенка з корупцією.

      Таку думку 24 каналу висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

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      За його словами, близько півтора року звучить ідея політтехнологів Порошенка: давайте посадимо представників "Народного фронту" і покажемо боротьбу з корупцією. Не виключено, говорить експерт, що Порошенко погодився. Не саджати ж йому близьких до себе народних депутатів Кононенка або Грановського.

      Порошенко домагається важливої мети – внутрішнього розгрому "Народного фронту", його розколу. Порошенко сказав: або Яценюк і "НФ" з ним, або тоді будуть кримінальні справи. Тим більше, є генпрокурор Луценко, для якого відкрити справу – раз плюнути. Яценюк почав кампанію за системою: "паровозик і вагони". Все, що скаже Порошенко, над цим знущатиметься Яценюк. А це сильний удар,
      – наголосив Віктор Небоженко.

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      На думку політолога, хоча рейтинг "НФ" невеликий, разом вони сила. І кримінальні справи проти Яценюка і Петренка, які представляють "Народний фронт" – партнера БПП по коаліції – можуть бути примусом до "дружби" з боку Порошенка. До того ж, існує ймовірність балотування Яценюка у президенти. Якщо "фронтовики" пропустять президентські вибори, то їм дуже дорого обійдуться парламентські. Вони стануть чемпіонами за кількістю витрачених на кампанію грошей. Тому їм потрібно йти вперед.

      Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом зловживань владою колишнім прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком і міністром юстиції Павлом Петренком. В Мін’юсті це назвали частиною брудної інформаційної кампанії, яка спрямована на дискредитацію інституцій, уповноважених захищати національні інтереси України в міжнародних судах.

      У вересні НАБУ оголосило підозру міністру інфраструктури Володимиру Омеляну. через незаконне збагачення. Омелян призначений за квотою "Народного фронту".

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Арсеній Яценюк Павло Петренко НАБУ Народний фронт
      Джерело: 24 канал
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