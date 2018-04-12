Справу про домагання Кевіна Спейсі повністю передали прокуратурі

Поліція Лос-Анджелеса передала всі матеріали в прокуратуру щодо звинувачень скандального кіноактора Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях.

Про це повідомляють у CNN.

Як стало відомо, поліція Лос-Анджелеса, яка збирала свідчення та документи про харасмент зі сторони Кевіна Спейсі, 5 квітня передала всі матеріали в прокуратуру та вже почала розслідування.

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Справа зірки "Карткового будиночку" перебуває на розгляді районного прокурора Лос-Анджелеса. Інші деталі поки не розголошуються.



Кевін Спейсі

Нагадаємо, що сексуальний скандал, в який "влип" кіноактор Кевін Спейсі, розпочався ще в жовтні 2017 року. Тоді відразу після гучних заяв про домагання Гарві Вайнштейнта та інших представників шоу-бізнесу, звинувачення дістались і зірці серіалу "Картковий будинок" Кевіну Спейсі.



За словами постраждалих, актор неодноразово вдавався до непристойних залицянь та навіть згвалтувань до осіб чоловічої статі. Незважаючи на публічні вибачення Спейсі, поліція розпочала розслідування.