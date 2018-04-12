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Справу про домагання Кевіна Спейсі повністю передали прокуратурі

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Кевін Спейсі
Кевін Спейсі / www.gettyimages.in

Поліція Лос-Анджелеса передала всі матеріали в прокуратуру щодо звинувачень скандального кіноактора Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях.

Про це повідомляють у CNN.

Як стало відомо, поліція Лос-Анджелеса, яка збирала свідчення та документи про харасмент зі сторони Кевіна Спейсі, 5 квітня передала всі матеріали в прокуратуру та вже почала розслідування.

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Справа зірки "Карткового будиночку" перебуває на розгляді районного прокурора Лос-Анджелеса. Інші деталі поки не розголошуються.


Кевін Спейсі

Нагадаємо, що сексуальний скандал, в який "влип" кіноактор Кевін Спейсі, розпочався ще в жовтні 2017 року. Тоді відразу після гучних заяв про домагання Гарві Вайнштейнта та інших представників шоу-бізнесу, звинувачення дістались і зірці серіалу "Картковий будинок" Кевіну Спейсі.

За словами постраждалих, актор неодноразово вдавався до непристойних залицянь та навіть згвалтувань до осіб чоловічої статі. Незважаючи на публічні вибачення Спейсі, поліція розпочала розслідування.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Секс-скандал Кевін Спейсі
Джерело: 24 Канал
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