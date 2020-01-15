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      Справу про ДТП з бізнесменом Димінським передали до СБУ

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      Справу про аварію з бізнесменом Петром Димінським передали до СБУ / fckarpaty.com

      Справу українського бізнесмена, власника футбольного клубу "Карпати" Петра Димінського, підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП, передали Службі безпеки України, свідчать матеріали суду.

      Згідно з матеріалами суду, 6 грудня 2019 року генпрокурор Руслан Рябошапка змінив підслідність справи. Зокрема, кримінальне провадження за підозрою Димінського у скоєнні ДТП з летальним результатом передано до Головного слідчого управління СБУ. Причини зміни підслідності не вказані.

      До теми: Смертельні ДТП за участю Зайцевої та авто Димінського: гучні справи по-тихому закривають

      До цього розслідування у справі проводило управління Нацполіції у Львівській області.

      На сьогодні Димінський перебуває в розшуку і щодо нього заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У листопаді 2019 року НАБУ повідомляло, що підозрюваний може переховуватися у Греції.

      Що відомо про ДТП з Петром Димінським

      У серпні 2017 року кортеж Димінського їхав зустрічною смугою і врізався в авто, що повертало з траси до села Ємільня на Львівщині. Молода водійка Наталія Тріла від потужного удару загинула на місці.

      Дотепер слідство достеменно не змогло встановити, хто був за кермом автомобіля Димінського. За даними слідства – все ж Димінський. Але провину на себе взяв його охоронець Андрій Борщ. Через кілька днів після трагедії сам Димінський покинув Україну і дотепер не повертався.

      ДНК-експертиза довела, що за кермом авто бізнесмена сидів не його охоронець. Тож Борщ отримав підозру у наданні неправдивих свідчень.

      Матір Тріли зізналася журналістам про шалений тиск та погрози з боку людей, наближених до Димінського. Жінка навіть написала офіційну відмову від матеріальних претензій до бізнесмена, бо побоювалася за життя родичів.

      Дивіться також фото: Підозрюваний у смертельній ДТП Димінський був на матчі львівських "Карпат" у Польщі

      На тому справа про ДТП й загальмувала. Але в жовтні 2019 року адвокат Димінського поклопотав у прокуратурі, аби справу закрили. Мотивація проста – завершення встановлених законом термінів досудового слідства. Проте прокуратура відмовилась закрити справу.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини Львова Новини України Жертви Петро Димінський Розслідування Кримінальні новини СБУ Аварії та ДТП
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