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      Справу проти Омеляна закрили і зняли арешт з його майна

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      Суд закрив справу проти Володимира Омеляна щодо незаконного збагачення
      Суд закрив справу проти Володимира Омеляна щодо незаконного збагачення / 24 канал

      Міністра інфраструктури Володимира Омеляна більше не обвинувачують у незаконному збагаченні. Відповідну кримінальну справу 3 квітня закрив Солом'янський райсуд Києва.

      Суд закрив справу в частині незаконного збагачення в зв'язку з декриміналізацією злочину, повідомляє видання "Українські Новини".

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      Окрім того, суд зняв арешт з майна Омеляна: гаража у Львові, квартири в Києві і автомобіля BMW, повідомив адвокат міністра Олександр Лисак.

      Про це просили захисники Омеляна і суд задовольнив це клопотання. Тож міністр відтепер має право розпоряджатися майном на свій розсуд, жодних обмежень немає.

      Чому Омеляна обвинувачували у незаконному збагаченні? У березні 2018 року НАБУ повідомило Омеляну про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні. Детективи з’ясували, що у 2015 році на своїй посаді Омелян став власником активів, "законність підстав отримання яких не підтверджено доказами та вартість яких значно перевищує його законні доходи". Це – новий позашляховик BMW X5 (2015 року випуску), 90 тисяч доларів і 25 тисяч євро готівки (на той час це загалом понад 4 мільйони гривень). У декларації Омеляна не було вказане авто BMW X5.

      А ще, за даними слідчих, міністр вносив недостовірні дані до декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.

      Чому суд закрив справу проти Омеляна щодо незаконного збагачення? Усе тому, що Конституційний суд України скасував кримінальну статтю про незаконне збагачення, чим фактично виправдав усіх підозрюваних у цьому чиновників тим. Через рішення КС, Антикорупційний суд не зможе притягнути до відповідальності чиновників і депутатів за їх електронними деклараціями.

      Згідно зі статтею про незаконне збагачення, чиновники повинні були самі доказувати законність своїх доходів. Тобто, якщо чиновник не міг довести, звідки гроші – він визнавався винним і повинен був сісти до в’язниці.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Омелян Міністерство інфраструктури Корупція Судді Розслідування НАБУ
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