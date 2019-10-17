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      Справу проти Труханова передали до Вищого антикорупційного суду: що відомо

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      Геннадій Труханов
      Геннадій Труханов / Політека

      Йдеться про можливе неправдиве декларування майна мером Одеси. Звинуватила Геннадія Труханова Спеціальна антикорупційна прокуратура.

      Там вважають: одеський міський голова вніс недостовірні дані у декларації за 2015 і 2016 роки. У документах, за версією слідства, Труханов не вказав квартиру, елінг, дачу і майно дружини.

      Справа спочатку надійшла у Приморський райсуд, але 10 жовтня він ухвалив постанову про те, що справа не в його підсудності. Про це з посиланням на прессекретарку Приморського районного суду Ольгу Галину пише "Думська".

      До теми: Мамин дім і єдина квартира в Одесі: яку нерухомість декларує і приховує Геннадій Труханов

      10 жовтня Приморський районний суд Одеси виніс ухвалу і передав справу по звинуваченню Геннадія Труханова до Вищого антикорупційного суду,
      – розповіла вона.

      За словами Галини, йдеться про злочин, передбачений статтею "Декларування недостовірної інформації". Такі справи підсудні Вищому антикорупційному суду.

      Вищий антикорупційний суд
      Які ще справи розглядає Вищий антикорупційний суд/ інфографіка 24 каналу

      Це не перша справа проти Труханова.

      За що мера Одеси вже судили? У лютому 2018 року Труханову повідомили про підозру у скоєнні злочину – у змові та придбанні за 185 мільйонів гривень із міського бюджету адмінбудівлі Одеського заводу тяжкого кранобудування "Краян". Згодом Труханову висунули обвинувачення і почали розглядати справу по суті. Разом з Трухановим на лаві підсудних перебували ще 7 осіб, серед яких і заступник мера Павло Вугельман.Втім, вже 9 липня Малиновський райсуд Одеси виніс виправдальний вирок Труханову.

      Хто такий Геннадій Труханов: відеобіографія 

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Рішення суду Антикорупційний суд Геннадій Труханов Новини Одеси е-декларування НАЗК
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