"Справу рюкзаків" Авакова-молодшого і Чеботаря закрили, – Холодницький

30 серпня стало відомо, що у "справі рюкзаків" Авакова самого Авакова-молодшого таки не буде. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відмовився поновлювати провадження проти сина міністра внутрішніх справ Олександра та колишнього заступника міністра Сергія Чеботаря.

У тому, що нацгвардійці отримали неякісні рюкзаки, звинувачують лише підприємця, який їх шив.

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Цього слід було очікувати. Адже саме САП і вилучала ключові імена зі справи. І це не перший випадок, коли антикорупційна прокуратура провалює справи Антикорупційного бюро.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький навіть вийшов раніше з відпустки, щоб остаточно закрити "справу рюкзаків". Мовляв, доказів проти Авакова-молодшого та Чеботаря таки бракує.

В НАБУ наполягали, що прокурор САП незаконно вивів з-під підозри ключових фігурантів справи "рюкзаків Авакова". Тепер в ній фігурує лише підприємець, який пошив неякісні рюкзаки. В Центрі протидії корупції вважають, що це очікувано але незаконно.

В юридичній практиці практично не зустрічається, коли прокурор після того, як вирішив повідомити сторони про закінчення досудового розслідування, раптом повертає справу і її закриває. Ми переконані, що закриття цієї справи стало платою за непритягнення належним чином до відповідальності безпосередньо Назара Холодницького,

– прокоментувала юристка Центру протидії корупції Олена Щербан.

В унісон із Холодницьким відмовився оскаржувати справу "рюкзаків Авакова" і суд. З таким проханням до Феміди звертався Центр протидії корупції. Це означає, що рішення остаточне. Тепер в резонансній справі фігурує лише підприємець, який пошив неякісні рюкзаки. За версією прокуратури, виходить саме він (один) продав МВС рюкзаки за завищеними цінами і завдав державі 14 мільйонів гривень збитків. До того ж, він так вчасно взяв всю вину на себе. Хоча на відеозаписах перемовин, які віднайшли журналісти, чітко фігурували і Аваков-молодший, і Чеботар.

Нещодавно журналісти програми "Схем" з'ясували, що суд дав дозвіл на знищення камери, на яку робили цей запис. Ключовий доказ знищили ніби випадково в рамках зовсім іншого провадження. Однак, ймовірно, це могло стати однією з формальних причин закриття справи "рюкзаків Авакова". Справа з самого початку була непроста. Адже коли Олександру Авакову оголошували підозру, батько кинув на його захист не один поліцейський підрозділ. Вони заважали детективам НАБУ і під час самого затримання, і на суді. Однак, тоді, на відміну від зараз, на боці НАБУ були колеги з Антикорупційної прокуратури. Водночас, це не єдина справа, яку Холодницький закрив за останній час. Наприклад, справи проти нардепів Дзендзерського та Охендовського.

Додамо, що за дивним збігом обставин 30 серпня журналісти повідомили про закриття справи про ймовірне вимагання Холодницьким хабара, через яку його і почали слухати.