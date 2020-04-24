Справу Саакашвілі заморозили, бо прокуратура думає, що він у Нідерландах, – журналістка

Міхеїл Саакашвілі може стати віцепрем'єр-міністром України з питань реформ. Водночас щодо нього досі відкрита кримінальна справа через можливі зв'язки з олігархом-втікачем Олександром Курченком. Втім нині її фактично заморозили, а зробили це у доволі курйозний спосіб.

Почали гальмувати справу ще в часи прокурора Руслана Рябошапки, розповіла у своєму фейсбуці журналістка Ірина Ромалійська.

До слова Саакашвілі каже, що Рада голосуватиме за його призначення 30 квітня

Спочатку цю справу передали з Генеральної прокуратури у прокуратуру Києва. Потім і зовсім заморозили. Знаєте, яким чином це зробили? Дуже кумедним,

– зазначила журналістка.

Офіційною причиною зупинки справи є те, що українські прокурори буцімто вважають, що Міхеїл Саакашвілі нині у Нідерландах.

Відтак українські відправили туди запит, щоб допитати політика. Нідерланди мовчать, бо просто не розуміють, про що мовиться, а Україна "чекає відповіді".

Справа Міхеїла Саакашвілі: коротко

Міхеїл Саакашвілі приїхав в Україну на запрошення свого друга Петра Порошенка. П'ятий президент України використав колишнього грузинського лідера, щоб домогтися відставку прем'єра Арсенія Яценюка, а потім позбувся його.

Тоді Саакашвілі взявся організовувати так званий "міхомайдан". Він з прихильниками кілька тижнів пікетував Верховну Раду вимагаючи імпічменту президента. Згодом ексголову Одеської ОДА звинуватили у співпраці на олігарха втікача Олександра Курченка.

Буцімто саме Курченко був ініціатором, спонсором і головним бенефіціаром акції під Радою. Пізніше Саакашвілі видворили з України.