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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Справу Саакашвілі заморозили, бо прокуратура думає, що він у Нідерландах, – журналістка

      - Читать новость на русском
      Справу проти Саакашвілі в Україні заморозили
      Справу проти Саакашвілі в Україні заморозили / скриншот

      Міхеїл Саакашвілі може стати віцепрем'єр-міністром України з питань реформ. Водночас щодо нього досі відкрита кримінальна справа через можливі зв'язки з олігархом-втікачем Олександром Курченком. Втім нині її фактично заморозили, а зробили це у доволі курйозний спосіб.

      Почали гальмувати справу ще в часи прокурора Руслана Рябошапки, розповіла у своєму фейсбуці журналістка Ірина Ромалійська.

      До слова Саакашвілі каже, що Рада голосуватиме за його призначення 30 квітня

      Спочатку цю справу передали з Генеральної прокуратури у прокуратуру Києва. Потім і зовсім заморозили. Знаєте, яким чином це зробили? Дуже кумедним,
      – зазначила журналістка.

      Офіційною причиною зупинки справи є те, що українські прокурори буцімто вважають, що Міхеїл Саакашвілі нині у Нідерландах.

      Відтак українські відправили туди запит, щоб допитати політика. Нідерланди мовчать, бо просто не розуміють, про що мовиться, а Україна "чекає відповіді".

      Справа Міхеїла Саакашвілі: коротко

      Міхеїл Саакашвілі приїхав в Україну на запрошення свого друга Петра Порошенка. П'ятий президент України використав колишнього грузинського лідера, щоб домогтися відставку прем'єра Арсенія Яценюка, а потім позбувся його.

      Тоді Саакашвілі взявся організовувати так званий "міхомайдан". Він з прихильниками кілька тижнів пікетував Верховну Раду вимагаючи імпічменту президента. Згодом ексголову Одеської ОДА звинуватили у співпраці на олігарха втікача Олександра Курченка.

      Буцімто саме Курченко був ініціатором, спонсором і головним бенефіціаром акції під Радою. Пізніше Саакашвілі видворили з України.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Сергій Курченко Офіс генпрокурора Київська прокуратура Кабінет Міністрів України Міхеїл Саакашвілі
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