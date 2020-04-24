Справу Саакашвілі заморозили, бо прокуратура думає, що він у Нідерландах, – журналістка
Міхеїл Саакашвілі може стати віцепрем'єр-міністром України з питань реформ. Водночас щодо нього досі відкрита кримінальна справа через можливі зв'язки з олігархом-втікачем Олександром Курченком. Втім нині її фактично заморозили, а зробили це у доволі курйозний спосіб.
Почали гальмувати справу ще в часи прокурора Руслана Рябошапки, розповіла у своєму фейсбуці журналістка Ірина Ромалійська.
До слова Саакашвілі каже, що Рада голосуватиме за його призначення 30 квітня
Спочатку цю справу передали з Генеральної прокуратури у прокуратуру Києва. Потім і зовсім заморозили. Знаєте, яким чином це зробили? Дуже кумедним,
– зазначила журналістка.
Офіційною причиною зупинки справи є те, що українські прокурори буцімто вважають, що Міхеїл Саакашвілі нині у Нідерландах.
Відтак українські відправили туди запит, щоб допитати політика. Нідерланди мовчать, бо просто не розуміють, про що мовиться, а Україна "чекає відповіді".
Справа Міхеїла Саакашвілі: коротко
Міхеїл Саакашвілі приїхав в Україну на запрошення свого друга Петра Порошенка. П'ятий президент України використав колишнього грузинського лідера, щоб домогтися відставку прем'єра Арсенія Яценюка, а потім позбувся його.
Тоді Саакашвілі взявся організовувати так званий "міхомайдан". Він з прихильниками кілька тижнів пікетував Верховну Раду вимагаючи імпічменту президента. Згодом ексголову Одеської ОДА звинуватили у співпраці на олігарха втікача Олександра Курченка.
Буцімто саме Курченко був ініціатором, спонсором і головним бенефіціаром акції під Радою. Пізніше Саакашвілі видворили з України.
Читайте також
-
Наказав сплатити 50 тисяч моральної шкоди: суддя покарав нардепа за право на свободу думкисьогодні , 19:30
-
Новини про коронавірус 24 квітня: 5 етапів виходу України з карантину, пік у Європі пройшовсьогодні , 21:30
-
Саакашвілі каже, що Рада голосуватиме за його призначення 30 квітнясьогодні , 16:28