Справу Скрипалів розслідуватимуть слідчі з унікальними уміннями

Розслідування справи про отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері очолили два детектива з команди "суперрозслідувачів" Скотленд-Ярду.

Про це повідомляє Sky News.

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Видання зазначає, що детективи з команди, створеної в 2011 році, володіють унікальною пам'яттю на обличчя. Зараз детективи разом з іншими фахівцями переглядають 5 тисяч годин зйомок з камер спостереження.

Детективи зіставляють відео з підозрюваними в отруєнні Скрипалів і кадри з камер в аеропортах Великобританії.

Нагадаємо, 4 березня 2018 року у британському місті Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" був отруєний колишній розвідник Сергій Скрипаль та його донька Юлія. Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.



Поліція Великобританії вважає, що замах на Скрипаля та його доньку організовували дві групи з Росії. Одна група доставила нервово-паралітичну речовину "Новачок" до Британії, а інша здійснила отруєння.