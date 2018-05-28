"Справжній профі": оператор у прямому ефірі впав у воду, але зйомку не припинив
Курйозний випадок трапився у прямому ефірі американського телеканалу 8 Now.
Журналістка вирішила організувати видовищне включення у прямий ефір, катаючись на каное по ставку.
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Телеоператор, у свою чергу, вів зйомку з пірсу, вздовж якого були пришвартовані катамарани.
Проте, "ведучи" кореспондентку у кадрі, чоловік не помітив, як суша закінчилась і разом з камерою впав у воду.
Журналістка схвилювалась, але переконавшись, що з її колегою все гаразд, продовжила включення.
Ведучі у студії сміхом відреагували на цей кумедний інцидент.
Дивіться відео, як телеоператор впав у воду, але продовжив роботу:
Джерело: 24 Канал
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