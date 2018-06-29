"Справжня ганьба": в соцмережах поширюють відео з лінії виробництва Tesla
У соцмережах поширюють відео, на якому показаний один із цехів, на якому відбувається збір автомобілів Tesla. Побачине відверто дивує і навіть шокує користувачів.
Адже Tesla асоціюється із інноваційними технологіями. Та як свідчить відео автомобілі збирають вручну на конвеєрі, а корпуси машин для старту робіт піднімають автонавантажувачем. При цьому, кожен корпус проїжджає понад 1300 метрів через погано організовану логістику. При цьому в іншій частині бачимо купу сміття зі складальних компонентів і матеріалів.
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Коирчтувач, що зняв це відео, називає таку ситуацію "справжньою ганьбою" і "кам'яним віком виробництва".
Ситуація у цеху Tesla: відео
Як пише Business Insider, така ситуація може бути пов'язана зі скрутним фінансовим становищем Tesla.
На відео відреагував і керівник компанії Ілон Маск. Він пояснив, що нова складальна лінія показує кращу якість, ніж традиційні рішення.
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