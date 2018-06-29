"Справжня ганьба": в соцмережах поширюють відео з лінії виробництва Tesla

У соцмережах поширюють відео, на якому показаний один із цехів, на якому відбувається збір автомобілів Tesla. Побачине відверто дивує і навіть шокує користувачів.

Адже Tesla асоціюється із інноваційними технологіями. Та як свідчить відео автомобілі збирають вручну на конвеєрі, а корпуси машин для старту робіт піднімають автонавантажувачем. При цьому, кожен корпус проїжджає понад 1300 метрів через погано організовану логістику. При цьому в іншій частині бачимо купу сміття зі складальних компонентів і матеріалів.

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Коирчтувач, що зняв це відео, називає таку ситуацію "справжньою ганьбою" і "кам'яним віком виробництва".

Ситуація у цеху Tesla: відео

Як пише Business Insider, така ситуація може бути пов'язана зі скрутним фінансовим становищем Tesla.

На відео відреагував і керівник компанії Ілон Маск. Він пояснив, що нова складальна лінія показує кращу якість, ніж традиційні рішення.

Flying in the face of any scientific and engineering knowledge, Elon Musk says his ad-hoc assembly line is state-of-the-art. In fact, it's an embarrassment. Here it is, ladies and gentlemen, aerial footage of Tesla's "alien dreadnaught". https://t.co/jZuAD8vVmW — skabooshka (@skabooshka) 27 июня 2018 г.

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