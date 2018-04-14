Справжня війна починається зненацька

От і не вір у магічну силу п’ятниці, 13 числа. Саме надвечір цього дня бойові кораблі та літаки США, Франції та Великої Британії завдали ракетного удару по трьох сирійських об‘єктах – як стверджують лідери цих країн, по тих, які мають стосунок до виготовлення та збереження хімічної зброї режима Башара Асада.

Пентагон наголосив, що йдеться про "обмежену військову акцію", проте, чи справді нею все обмежиться – ніхто знати не може. За відчуттям – скоріш, ні.

Дві доби поспіль увесь світ гадав на кавовій гущі: чи нападуть американці зі своїми союзниками на Асада, чи ні? Після грізних твітів Дональда Трампа, після висування до місця подій Шостого флоту США та авіаносного ударного угрупування разом із французькими кораблями та британськими підводними човнами, після ганебної втечі сім‘ї Асада до Ірану а російських генералів-"радників" – до Москви, загалом, навряд чи все могло б закінчитися пшиком. Щось мало статися. Сирійські солдати розбігалися, мов ті таргани по кутках (офіційно місцева преса називала цей маневр "розпорошенням по заздалегідь підготовлених позиціях"), ізраїльські пілоти активно зводили рахунки з "Хізбаллою", бойовики якої також розповзалися по криївках, а російські представники грізно обіцяли "збити будь-які американські ракети та завдати удару по місцях їх запуску", водночас про всяк випадок виводячи всі одинадцять своїх кораблів з бази в Тартусі у відкрите море – від гріха подалі...

Також цілком зрозуміло було, що, як напад станеться – то це буде надвечір або вночі, позаяк вже доведено, що як російські, так і сирійські (тобто, теж російські, але ще недолугіші) системи ППО вночі сліпнуть. Тому той факт, що атака відбулася вночі з п‘ятниці на суботу, мало кого міг здивувати. Дивовижним був, скоріш, той факт, що вона виявилася якоюсь дуже вже... цнотливою. Так, була випущена приблизно сотня ракет, які, як і обіцяв Трамп, були "новітні та розумні", і вони чітко вразили всі намічені цілі – що б там не розпатякували російські та сирійські ЗМІ про те, що, мовляв, "70 ракет було збито". Як той казав – не з їхнім щастям...

Але все це не було схоже на початок війни. Аж ніяк. Сім об‘єктів з кількох десятків, сотня ракет... Інтрига збереглася: що ж саме сталося й що відбуватиметься далі? Росіяни, компенсуючи той факт, що їх хвалена ППО, попри грізні обіцянки "збити все", не зробила жодного пострілу (чи то знову "поверхня крива", а чи то дрижаки взяли), тепер лається на весь Божий світ та скликає нове позачергове засідання Ради безпеки ООН, європейці (навіть традиційно пацифістично налаштовані німці) наввипередки заявляють про свою підтримку дій коаліції, а сам Трамп у своїй промові напряму звинувачує Росію в тому, що та "обрала темний шлях у безодню". Російське телебачення верещить про Третю світову війну та навчає пересічних громадян своєї країни, як рити бомбосховища та що в них зберігати...

В тому, що сталося (й, можливо, ще станеться), можна виділити, загалом, п‘ять важливих моментів. Вони необхідні для того, щоб зрозуміти, що насправді означає цей ракетний удар.

Що призвело до нападу:

► США, Франція та Велика Британія бажали помститися за те, що сирійські війська вчергове застосували бойовий газ проти мирних жителів міста Дума, неподалік від Дамаска. Через цю атаку загинули десятки людей, а російські "експерти" брехливо розповідають, що це все було "інсценовано".

► Президенти США та Франції, Дональд Трамп та Еммануель Макрон, заявили, що мають докази щодо використання сирійською армією газу в Думі. Щоправда, досі вони їх не продемонстрували. Сирія та Росія заперечують це, але Організація з заборони хімічної зброї (OPCW) встигла заявити, що напад можна принаймні теоретично припустити. Тепер слід чекати її розслідування.

► Тим часом слідчі організації Bellingcat, аналізуючи відео, записані свідками, дійшли висновку, що хімічний напад мав місце, а також – що, ймовірніше за все, було застосовано газ хлорин.

2. Які цілі були піддані атаці:

► В ніч із п‘ятниці на суботу відбувся ракетний удар: за даними міністра оборони США Джеймса Меттіса, атака була спрямована проти трьох об‘єктів.

► Як підкреслює Пентагон, був знищений дослідницький центр у Дамаску, військовий склад у Хомсі та склад хімічної зброї неподалік від Хомса.

In a "one-time shot," the strikes targeted a research center, a chemical weapons storage facility and a command post, US defense secretary says https://t.co/ynWYX1UDtB https://t.co/XXuw8CQHIL — CNN Tonight (@CNNTonight) 14 апреля 2018 г.

► Сирійське телебачення плутається у "свідченнях": спочатку воно повідомило, що ППО перехопили 13 ракет, до ранку ця цифра "зросла" до 70. Росіяни, які хвалилися, що "не пропустять жодної ракети" та ще й "завдадуть удару по місцях, звідки їх випустили", тепер пояснюють, що американо-британсько-французький напад стався "не в зоні їх відповідальності", а то б вони ого-го! В будь-якому разі, як сирійці, так і росіяни стверджують, що внаслідок атаки нікого не було вбито, є лише кілька поранених, серед яких – троє цивільних осіб.

► Зрозуміло одне: напад західної коаліції виявився набагато слабшим, ніж багато хто очікував. Джеймс Меттіс підкреслив, що американці не планують ніяких додаткових нападів.

US Defense Secretary James Mattis on strikes in Syria: “Clearly, the Assad regime did not get the message last year. This time, our allies and we have struck harder. Together, we have sent a clear message to Assad and his murderous lieutenants” https://t.co/PnsXoooAMC — CNN Politics (@CNNPolitics) 14 апреля 2018 г.

► Далебі, цей напад виявився потужнішим, аніж атака США, яка сталася минулого року – проти сирійської авіабази Шайрат. Вона теж була проведена, як відповідь на застосування Асадом хімічної зброї.

3. Як відреагували Сирія та Росія?

► Сирія заявила про порушення США, Великою Британією та Францією міжнародного законодавства.

► Росія погрожує "заходами у відповідь". "Ображати російського президента – це неприйнятно", – написав російський посол у США Анатолій Антонов у Твіттері, – "США, які мають найбільший у світі арсенал хімічної зброї, не мають жодного морального права звинувачувати інші країни".

► Олександр Шерін, заступник комітету Держдуми РФ з оборони, порівняв Дональда Трампа з Адольфом Гітлером: "Його можна назвати Адольфом Гітлером наших часів. Подивіться, він обрав навіть такий же час, який обрав Гітлер, аби напасти на Радянський Союз".

4. Чому ситуація може ще загостритися?

► Напередодні цієї атаки багато хто побоювався прямої конфронтації США з Росією. Наразі цієї конфронтації, здається, можна не побоюватися, навіть у тому випадку, якщо вона станеться: Росія продемонструвала своє безсилля. Звичайно, росіянам це ніхто не скаже, але суть полягає в тому, що російські погрози виявилися порожніми і це тепер розуміє кожен.

► За даними США, американська армія не попереджала росіян про напад та не координувала його з Кремлем.

5. Що кажуть експерти?

► Напад почався та завершився у суботу. Для війни в Сирії вона не має жодного військового значення.

► "Це – короткостроковий успіх для президента Дональда Трампа, але це не вплине на те, як завершиться ця війна", – вважає коментатор CNN Девід Роде. Союз Сирії, Ірану та Росії продовжує домінувати в цьому конфлікті, на його думку.

"The reality is this will not change the broader outcome of this war. Syria has won. Russia has won. Iran has won," says journalist David Rohde about strikes in Syria. https://t.co/s8hgt7ruIU https://t.co/0TqKttcNmL — CNN Tonight (@CNNTonight) 14 апреля 2018 г.

► США, Франція та Велика Британія, скоріш за все, сягнули, принаймні, однієї мети: на якийсь час (невідомо, який) хімічні атаки сирійської армії припиняться. Конфлікт у Сирії – ні.

Але для українців, за тисячі кілометрів від цих подій, в цьому нападі є й ще одне цікаве питання: як позначиться чергове загострення на гібридній війні, яку веде Росія проти України на сході? Може так статися, що розлючені та принижені вчергове росіяни захочуть вдарити там, де їм, як вони гадають, не можуть чинити спротив – по українських військах, по українських містах та селах?

На жаль, цю можливість виключити неможливо: по-перше, з Росії вже зараз чути голоси навіжених ненависників на кшталт Олександра Проханова чи "чортового батька" Всеволода Чапліна, які закликають "покарати Америку, знищивши Україну"; по-друге ж, у пошуках реваншу Володимир Путін вже не вперше намагається відігратися на тих, хто, як він вважає, не має чого йому протиставити.

І в цій ситуації вже в самій Україні почастішали заяви, що, мовляв, армія не зможе стримати росіян, що ми приречені на поразку і, що все погано. Добре, що люди, яким належать ці голоси, як правило, або не викликають особливої довіри (бо їх "експертні" оцінки аж надто часто виявлялися помилковими), або висловлюють їх... російським ЗМІ. Українцям же залишається спокійно чекати та чистити зброю – це набагато корисніше, аніж "експертно" святкувати День святого боягуза.

Борис Немировський