Spring is coming: 10 найкращих музичних новинок березня

Березень видався дуже насиченим – тут і visual album, і новий кліп від Imagine Dragons, і кліп від Taylor Swift , який вже спровокував скандал навколо себе. Музичний початок весни нас дуже тішить, і ми хочемо з вами цим поділитись.

Серед усього музичного різноманіття сайт "24" обрав 10 музичних прем’єр березня, які вважаємо гідними вашої уваги. Вмикайте голосніше та насолоджуйтесь!

Imagine Dragons — Next To Me

Прем'єра пісні "Next To Me" від Imagine Dragons відбулася ще в лютому. Але ми не могли пропустити кліп до цієї композиції, який важко навіть назвати "кліпом". Це повноцінний міні-фільм на майже, на секундочку, 12 хвилин!

Сюжет – досить заплутаний, і без підказок в ньому не розберешся. Соліст гурту Ден Рейнольдс у кліпі вбиває людину і отримує покарання. Сенс відео полягає в тому, що будь-яка людина, незалежно від того, що вона зробила, заслуговує прощення наприкінці життя.

Знімав цю історію відомий режисер Марк Пелінгтон, а головну героїню зіграла дружина вокаліста Дена Рейнольдса – Айа Волкмен.

Дельфин – 520

Пісня "520", напевно, найбільш політизована в творчості "Дельфина". Композиція увійшла до альбому "442", прем'єра якого також відбулася в березні. Десятий альбом сам по собі політизований, антивоєнний, потужний і навіть злий. Проте злість "Дельфину" личить, навіть більше, ніж лірика.

В кліпі на пісню "520" музикант постав в образі "вождя" (прем'єра відбулася якраз напередодні президентських виборів у Росії, тож паралелі провести неважко). Протягом всього кліпу з'являються кадри масових протестів, навіть є і "качечка", яка стала символом російських мітингів, ініційованих Олексієм Навальним.

MØ – Nostalgia

Датська співачка і продюсер MØ презентувала сингл "Nostalgia". Композиція увійде у другий студійний альбом артистки, вихід якого відбудеться в цьому році. Одночасно з прем'єрою пісні, відбулася прем'єра офіційного лірик-відео.

Якщо зважувати на комерційний успіх першого альбому виконавиці "No Mythologies to Follow" (2014), за другим альбомом MØ потрібно слідкувати уважно.

Years & Years – Sanctify

Композиція "Sanctify" увійде до другого альбому "Years & Years". Дата його виходу поки невідома, але, за чутками, реліз може відбутися вже цього літа.

У кліпі зобразили антиутопічний світ, де владу захопили роботи, а людей використовують для розваги. Судячи з підпису "Частина перша", кліп матиме продовження.

Чому за "Years & Years" треба слідкувати? Хоча би тому, що їхній дебютний альбом у 2015 році одразу після виходу очолив хіт-парад Великобританії. У 2016 році група записала пісню "Meteorite" для фільму "Дитина Бріджит Джонс".

Кровосток – ЧБ

Культовий московський проект "Кровосток" не так вже й часто радує нас новинками, можливо, саму тому армія фанатів чекає кожен альбом з нетерпінням. Альбом став першим для гурту після судового розгляду про заборону текстів пісень. У 2015 році Кіровський районний суд Ярославля визнав тексти пісень гурту забороненими для поширення на території Росії. Пізніше прокуратура назвала тексти групи "загрозою для безпеки країни".

Багато слухачів стверджують, що альбом втратив політичний підтекст. Але це вже – на ваш власний розсуд.

Увага! В текстах присутня ненормативна лексика.

Taylor Swift – Delicate

В новому кліпі "Delicate" Тейлор Свіфт грає суперзірку, яка страждає від надмірної уваги оточуючих і нарешті отримує незвичний дарунок – здатність бути невидимою. Тепер вона може робити все, що хоче: розірвати сукню, ходити босоніж, танцювати в метро, веселитися під дощем і корчити гримаси.

Понад чотири мільйони користувачів YouTube переглянули новинку від Свіфт за добу після публікації. Багато глядачів відзначили, що кліп дуже схожий на рекламу аромату Kenzo 2016 року. У своєму відео Тейлор Свіфт повторює не тільки ідею рекламного ролика, але і копіює деякі руху моделі Маргарет Куеллі.

Згодом представники бренду відкрито звинуватили Тейлор в плагіаті. Один з піар-менеджерів марки іронічно звернувся до співачки: "Тей, ми все розуміємо. Першою в усьому бути неможливо. Подзвони нам, ми тобі допоможемо".

Ми залишимо тут відео і самої реклами.

The Weeknd – My Dear Melancholy

З моменту виходу успішного альбому "Starboy", який приніс The Weeknd "Греммі", пройшло майже два роки. І в березні, без зайвих анонсів, The Weeknd випустив новий EP "My Dear Melancholy".

У реліз увійшло 6 нових пісень. І мені здається, що в цих композиціях – саме той The Weeknd, за яким нудьгували шанувальники його старих записів.

The Neighbourhood – Scary Love

Гламурні хулігани The Neighbourhood випустили однойменний альбом. Це вже третя платівка музикантів. В цей же альбом потрапила композиція "Scary Love". Кліп на цю пісню нарешті кольоровий, а не монохромний, як усі попередні роботи.

Кліп знятий в ретро-стилістиці з посиланням на "Хижака" і "Той, що біжить по лезу". Головну роль зіграв режисер і актор Томмі Вайсо – автор фільму "Кімната", визнаного найгіршою картиною всіх часів та народів.

ONUKA – MOZAЇКА

Український гурт ONUKA презентував новий студійний альбом MOZAЇКА, сам альбом – це історія про низку вражаючих збігів, обставин і символів. За словами фронтвумен проекту ONUKA, кожна з десяти пісень нового диску являє собою окремий музичний уламок, але поєднавшись разом, усі композиції символічно формують єдиний задуманий сюжет.

Деякі композиції ("XТО", "STRUM") розповідають про особисті переживання Нати та спогади.

Перший — особиста історія Нати, її переживання, почуття та спогади. По-весняному свіжий танцювальний сингл XТО присвячено коханій людині. Життєствердний STRUM (спільно з оркестром НАОНІ) — бабусі, ще одній важливій людині в житті Нати. В альбом також знову постає тема Чорнобиля. Але якщо пісня "1986" з міні-альбому VIDLIK була пронизливою і трагічною, інструментальний номер ARKA звучить м'якше.

Тіна Кароль – "Интонации Тины Кароль"

Музичний фільм про Тіну Кароль "Інтонації Тіни Кароль" заслуговує бути у цьому списку. Стрічка складається з двох частин: інтерв’ю артистки та музичного visual album, який містить відеокліп до кожної пісні з нової пластинки.

У фільмі Кароль поділилася досі невідомими подробицями свого особистого життя, розповіла, як протистояла труднощам і власним комплексам, та радить, як не втратити себе і знайти сили рухатися далі. Після цього фільму ваше уявлення про те, хто така Тіна Кароль, зміниться назавжди. Принаймні, саме так сталося зі мною.

Коли дивишся цей фільм, здається, що Кароль говорить лише з тобою. В її історіях можна знайти себе і сили, щоб протистояти усьому, що трапляється в цьому житті.

Відзначу, що новий альбом Тіни Кароль "Інтонації", реліз якого відбувся в серпні минулого року, став справжньою сенсацією – його високо оцінили як слухачі, так і музичні критики. Лише через два місяці після релізу альбом отримав статус мультиплатинового.