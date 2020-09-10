У Запоріжжі намагались фальсифікувати місцеві вибори. Житель області пропонував грошову винагороду за зміну виборчої адреси.

Людей масово звозили до відділення ведення реєстру виборців

До правоохоронців надійшло повідомлення про те, що громадян масово звозять до Запорізького відділення ведення реєстру виборців. Про це інформує пресслужба Національної поліції Запорізької області.

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Поліцейські встановили, що з 5 вересня виборчі адреси змінили понад 400 місцевих жителів. Лише 9 вересня з такою метою до відділення ведення реєстру виборців привезли 76 осіб.

За якого кандидата голосувати – не вказували

Правоохоронці опитали громадян, які хотіли змінити виборчі адреси з Запоріжжя на інші населені пункти області. Зрозумілих причин майбутні виборці назвати не могли. Після проведеного розслідування, стражі порядку з'ясували, що 29-річний чоловік пропонував людям за це гроші, проте якого кандидата слід підтримати на голосуванні він не повідомляв.

Зверніть увагу! Поліція розпочала кримінальне провадження за надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів. Вирішується питання про повідомлення про підозру.