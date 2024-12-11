Ексміністр оборони Південної Кореї здійснив спробу самогубства в СІЗО, – ЗМІ
Колишній міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен намагався покінчити життя самогубством у в'язниці Сеулу. Він там перебуває за звинуваченнями у нещодавніх заворушеннях в країні.
Наразі йде розслідування щодо оголошення воєнного стану в Південній Кореї. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Yonhap.
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Ексміністр оборони Південної Кореї залишається в ізоляторі
Про інцидент виданню Yonhap повідомив представник пенітенціарної служби у середу, 11 грудня.
Спроба самогубства була невдалою. Тепер Кім перебуває в камері ізолятора.
За повідомленням голови виправного закладу, стан здоров'я колишнього міністра оборони Південної Кореї залишається стабільним.
Нагадаємо, що 3 грудня південнокорейський президент Юн Сок Йоль оголосив введення "надзвичайного воєнного стану" у країні. Після цього у Кореї розпочалися заворушення.
Через декілька годин уряд визнав це рішення недійсним та скасував його.
Юн Сок Йоль та його дружина фігурують у низці корупційних скандалів, через що мають низький рівень довіри народу. Воєнним станом президент намагався зберегти свою владу, але це йому не допомогло.
Тепер йому заборонили виїжджати з країни та розпочали розслідування щодо введення воєнного стану.