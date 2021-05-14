Спроба зґвалтування 3-річного в Одесі: чому забрали 6 дітей заявниці

Правоохоронці почали розслідування звернення Одеситки щодо можливого зґвалтування її 3-річного сина. Підозрюваного сусіда затримали та доставили у відділення. При перевірці сім'я дитини виявилась неблагополучною та з неї забрали 6 дітей.
Джерело:Поліція Одещини
Це все трапилося 14 травня. Після цього дитину оглянув експерт і не виявив жодних ушкоджень на тілі. Тепер із хлопчиком працюють психологи.
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Мати хлопця повідомила, що її не було вдома, коли сусід зайшов у квартиру. Це трапилося приблизно о 5 годині ранку.
Жінка сказала, що залишила 3-річного на свою неповнолітню доньку, яка спала. Жінка вважає, що сусід здійснив з дитиною "дії сексуального характеру".
Сім'я живе в провулку Вільгельма Габсбурга. Він розташований у Приморському районі Одеси.
Чому справу завели на матір дитини
- Правоохоронці після звернення про зґвалтування відвідали родину заявниці.
- Вони з'ясували, що жінка та її чоловік ведуть аморальний спосіб життя.
- Також виявилося, що їхні шестеро дітей виховуються в жахливих умовах.
- Через це служба у справах дітей ухвалила рішення про вилучення їх у батьків.
- Наразі поліцейські почали розслідування за статтею про злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.
- Також призначили низку судово-медичних експертиз.
- Якщо вину жінки доведуть їй загрожує від 2 до 5 років в'язниці.