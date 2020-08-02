Анастасія Лугова постраждала від нападу чоловіка (підозрюваний – Віталій Рудзько) у поїзді Маріуполь – Київ. У жінки струс мозку, перелом щелепи та численні гематоми. У вагоні жінці, за її словами, ніхто не допоміг, ба більше – провідники просили не писати заяву, бо нападника вони взяли "зайцем".

"У кожен зуб вставили шини, щоб тримали. Гематоми скрізь. По всій голові. Він з мене видер сережки, їх вкрав, вкрав мій паспорт", – розповіла жінка ТСН.

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Анастасія Лугова пригадала інші деталі тієї важкої ночі. Коли нападник бив її та намагався зґвалтувати, жінка кричала та кликала на допомогу, однак спершу "ніхто не вийшов на допомогу, ніхто не допоміг".

Лише згодом провідник вагону, в якому жінка з дитиною їхали, зізналася, що чула крики, але "не розуміла, хто" кричить. А допомогла Луговій провідниця з сусіднього вагону.

"Вона викликала начальника поїзда, і вже коли він прийшов, зі мною поговорив, вони його затримали", – розповіла постраждала.

Після того як від нападника вдалося вирватися, його три години охороняло керівництво потягу. На пероні у Києві увесь цей час чекав чоловік Анастасії.

І протягом цього часу, як "5 каналу" розповіла Анастасія Лугова та підтвердив її чоловік Володимир Захаренков, провідники спеціально не викликали поліцію і пропонували гроші – саме для того, щоб жінка до поліції не зверталася.

"Як потім виявилося, він (нападник – 24 канал) їхав у цьому потязі "зайцем", – сказав Захаренков. Саме тому, мовляв, провідники не хотіли викликати поліцію, а викликав її сам чоловік постраждалої.

Провідники казали їй: "Не викликай поліцію, будь ласка. Він готовий заплатити". Настя сказала: "Ні, я ніяких коштів від нього не прийму. Тільки правосуддя". А провідники сказали: "Тоді ми готові заплатити все, що у нас є". Назвали якусь певну суму. Вони, в принципі, запропонували хабар, щоб вона не доводила цю справу до суду. Тому що, казали, нас звільнять з роботи,

– розповів Володимир Захаренков.

Тим часом свідок моторошних подій, 6-річний син Лугової Захар, з понеділка буде відвідувати психолога.

Він стільки разів переказав цю історію. Кожен раз проживав це і кожен раз доходив до сліз. Він каже: "Мамусю, пробач, що я тебе не врятував",

– додав Захаренков.

Анастасія Лугова ж наголосила, що наважилася все розповісти, щоб закликати людей не бути байдужими та не боятися діяти, якщо хтось поряд кличе на допомогу.

Коротко про напад та спробу зґвалтування в поїзді

У поїзді Маріуполь – Київ 31 липня чоловік (згодом встановлено, що це тричі судимий Віталій Рудзько 1975 року народження) в одних трусах пробрався до купе жінки, де вона перебувала з 6-річним сином, побив жінку та намагався її зґвалтувати. Коли потяг прибув до Києва, кривдника затримали правоохоронці.

У фейсбуці прокуратури Києва повідомили, що чоловіку, який напав на пасажирку в поїзді, загрожує до 7 років ув'язнення. Про підозру йому повідомили за такими статтями:

Частина 1 статті 153 ККУ – сексуальне насильство,

Частина 2 статті 122 – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Щонайменше до 28 вересня підозрюваний Віталій Рудзько безальтернативно перебуватиме в СІЗО.

Міністр інфраструктури Криклій на інцидент відреагував так: "Гадаю, саме час розглянути можливість повернення поліції охорони до патрулювання у нічних потягах".