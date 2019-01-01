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      Спроба теракту: у Токіо фургон в’їхав у натовп людей, які йшли на новорічну молитву

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      Спроба теракту: у Токіо фургон в’їхав у натовп людей, які йшли на новорічну молитву
      Спроба теракту: у Токіо фургон в’їхав у натовп людей, які йшли на новорічну молитву / afp.com

      Після опівночі в токійському кварталі Харадзюку невеликий фургон в'їхав у людей, які святкували Новий рік. Перекрита для руху автівок вулиця була заповнена людьми, що йшли до храму на новорічну молитву.

      Про це повідомляє телекомпанія NHK.

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      Вулиця Такешіта в районі Шібуя – дуже популярне місце з великою кількістю ресторанів, кафе і магазинів. Тут, зокрема, часто можна побачити безліч іноземних туристів.

      У поліції повідомили, що унаслідок наїзду ушкодження отримали дев'ять людей, один з них перебуває у критичному стані.

      Відомо, що водій фургона втік з місця пригоди, проте пізніше правоохоронцям вдалося його затримати. Спочатку затриманий заявив, що вчинив терористичний акт. Однак згодом він сказав, що напад якимось чином пов'язаний зі стратами. Наразі не зрозуміло, що саме він мав на увазі.

      Нападника ідентифікували як Кадзухіро Кусакабе. Йому 21 рік. Більше того, чоловіка звинувачують у спробі вбивства.

      Теги: Японія Теракт Поліція
      Джерело: 24 Канал
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