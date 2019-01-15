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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT

      Спроби від'їсти у когось хоч десяті долі відсотка можуть вплинути на підсумок виборів, – Швець

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      Коміки, євробляхери, кандидати-двійники – уже присутні у президентській гонці до виборів 2019 року. Але це ще далеко не всі сюрпризи.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політолог Леонід Швець.

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      Він розповів, що до "придворних таємниць" не долучений, але може спрогнозувати, що бюлетень буде дуже довгий. 

      На минулих виборах був 21 кандидат, перед тим – 18. Тепер, мабуть, 30 сягне,
      – наголосив політолог.

      "Ми уже бачимо "технічних кандидатів" до Анатолія Гриценка, бо заявив про висунення Ігор Смешко – колишній керівник СБУ. Ще один колишній керівник СБУ уже бере участь в гонитві – це Валентин Наливайченко", – сказав Швець. 

      Швець
      Політичний оглядач Леонід Швець

      І нагадав схожу ситуацію, як у 2010 році, коли основна боротьба точилася між Тимошенко і Януковичем, висувалися Богословська і Супрун. Разом вони "від'їли" 0,6%. Тоді це було неважливо, все вирішувалося у другому турі. А зараз, коли різниця у рейтингу кандидатів невелика і мова йде про реальну боротьбу за вихід до другого туру – навіть кілька десятих відсотка можуть бути значущими, якщо не визначальними.

      Кандидатів буде багато, бо спроби від'їсти у когось навіть десяті долі відсотка можуть вплинути на підсумок виборів,
      – наголосив Леонід Швець.

      І підсумував: "Жарти жартами, але очікувати можна абсолютно чого завгодно".

      Нагадаємо, 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента, офіційні результати якого повинні повідомити до 10 квітня. За необхідності – другий тур відбудеться 21 квітня. До 3 червня обраний президент складе присягу на засіданні Верховної Ради. Детальніше – в інфографіці.

      Вибори президента 2019
      Вибори президента 2019: головні дати

      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко Анатолій Гриценко Валентин Наливайченко Віктор Янукович Уляна Супрун Інна Богословська
      Джерело: 24 канал
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