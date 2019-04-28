Спрощене російське громадянство – це узаконена анексія Донбасу, – експерт

Путін не зупиниться на указі про спрощене отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. Отримання громадянства РФ буде масовим.

Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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На його переконання, це не страшилки на дипломатичному фронті і не намагання Росії якось продемонструвати недієздатність мінського процесу. Це узаконена анексія окупованих територій Донбасу.

Путін після парламентських виборів, переконавшись, що проросійська п’ята колона не сформувала парламентської більшості, і зміни стратегічного курсу України в бік НАТО і ЄС не відбудеться, може піти на одностороннє визнання квазіреспублік "ЛНР" і "ДНР",

– зауважує Дмитро Снєгирьов.

На переконання експерта, реакція Заходу і ООН, де висловили стурбованість указом Путіна, показова. Україна відреагувала кволо. Але від нас тут мало що залежить. За його словами, протидіяти цьому складно. Український закон про позбавлення громадянства досить розмитий. Позбавити громадянства України складно. Росія не оприлюднить списки тих, хто отримав громадянство РФ.

А отримання російського громадянства українцями, на думку Снєгирьова, буде масовим. За місяць російське громадянство можуть отримати сорок тисяч людей. Бажаючих буде багато. Російську пенсію і соціальну допомогу можна отримати за умови проживання в РФ. Але водночас вони говоритимуть, що місце їхнього тимчасового перебування – Україна.

Що передбачає скандальний указ Путіна?• Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.



• Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.



• Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".



• Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.



Президент Росії Володимир Путін 24 квітня підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. При цьому глава Кремля цинічно заявив, що видача паспортів мешканцям Донбасу – це лише питання гуманітарного характеру. Водночас Путін заявив, що, Росія, нібито, не хоче створювати проблеми Україні та майбутній владі.



26 квітня Рада Безпеки ООН провела термінове засідання в американському Нью-Йорку 25 квітня щодо питання видачі паспортів Росії жителям окупованого Донбасу. За підсумками засідання Німеччина та Франція засудили указ Путіна про російські паспорти на Донбасі як такий, що суперечить Мінським домовленостям. Водночас вони висловили сподівання на новий імпульс їхнього виконання з новообраним президентом України.