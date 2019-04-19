Спрощення у будівництві: які дозволи більше не потрібні

Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку будівельних робіт, які не потребують спеціальних дозвільних документів.

Що зміниться?

Ще донедавна дозвіл на перепланування об'єктів СС1, СС2, СС3 без втручання у несучі конструкції був обов'язковим.

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Процедура його отримання могла затягнутись на 6 місяців.



Дозвіл на перепланування більше не потрібен/Facebook Лева Парцхаладзе

23 березня набули чинності зміни до Переліку будівельних робіт, які можна здійснювати без дозволу ДАБІ (Державної архітектурно-будівельної інспекції), та після виконання яких об'єкт не підлягає введенню в експлуатацію.

Тепер українці не мусять отримувати дозвіл на перепланування житлових та нежитлових об'єктів, за умови, що будівельні роботи не передбачають втручання в несучі конструкції та інженерні системи загального користування.

За спрощеною процедурою це можна робити у всіх житлових та нежитлових об'єктах, зокрема:

- перепланування/переоснащення (без втручання в огороджувальні та несучі конструкції) торговельних залів ТРЦ, офісних приміщень бізнес-центрів;

- інших об’єктів, що за класом наслідків належать до СС2 та СС3.

Категоріями СС1, СС2, СС3 оцінюють клас наслідків будівлі або споруди:

СС1 – незначний, СС2 – середній, СС3 – значний.

Кабінет міністрів України скасував обов'язкове отримання дозволів для проведення робіт з реконструкції, капітального ремонту чи технічного переоснащення внутрішніх інженерних систем у будівлях.