Депутатка "Голосу" Олександра Устінова сказала, що багато депутатів не підписували відставку Арсена Авакова, бо бояться за власні кишені чи якісь особисті інтереси. Однак вона вірить, що вони доб'ються його звільнення.

Таку думку вона озвучила в ефірі програми "Ґуд найт Юкрейн" на 24 каналі та наголосила, що тиск громадськості та обговорення ЗМІ допоможуть відправити Авакова у відставку.

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За її словами, якщо його звільнять, то пропонувати когось іншого на цю посаду вона не буде, адже якщо це зробить "Голос" або будь-яка інша фракція, яка не належить до монобільшості чи підігрує їй, то на цій людині можна буде ставити хрест.

Але я знаю людей, які є професіоналами, які будували патрульну поліцію в Україні, які зараз працюють в середині системи, і можуть очолити міністерства і справі зробити там реформу,

– сказала нардепка.

Вона зазначила, що "слуги народу" також не обговорюють конкретних імен, адже їм зазвичай "імена спускають зверху".

"В нас депутати від "Слуги народу" не є самостійними представниками народу України, вони є "слугами", але не народу, а Офісу Президента", – додала Устінова.

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