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      Даріо Срна поділився очікуваннями від дербі "Шахтаря" і "Динамо"

      102 Читать новость на русском
      Даріо Срна
      Даріо Срна

      Екс-капітан "Шахтаря" Даріо Срна прокоментував майбутній матч 14-го туру чемпіонату України проти "Динамо".

      Захисник "Кальярі" розповів, чого очікує від суботнього матчу між "Динамо" і "Шахтарем".

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      Звичайно, це українське дербі, яке багато хто чекає. Для кожного вболівальника "Шахтаря", президента клубу, футболістів, тренерського штабу це дуже важлива гра. Всі хочуть обіграти "Динамо", адже останні кілька матчів "гірники" не могли цього зробити. Я очікую дуже хорошу гру, від якої все отримають задоволення. Головне, щоб після матчу були не розмови про суддівство, а розмови про якісний футбол, 
      – розповів хорват в коментарі football.ua.

      Нагадаємо, що матч між "Шахтарем" і "Динамо" відбудеться в Харкові в найближчу суботу, 3 листопада. Початок зустрічі – о 17:00.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол УПЛ Спорт Шахтар Динамо
      Джерело: 24 Канал
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