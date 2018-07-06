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Срна провів перше тренування у новому клубі: відео

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Даріо Срна
Даріо Срна / Twitter "Кальярі"

Екс-капітан "Шахтаря", а нині захисник "Кальярі" Даріо Срна розпочав тренування зі своєю новою командою.

36-річний захисник Срна провів своє перше тренування з Кальярі, до якого приєднався цього літа, повідомляє офіційний Twitter італійського клубу.

 

my first trening#il mio primo allenamento#I promised I made #forzacasteddu

Публикация от darijosrna (@darijosrna)

Срна виступав за "Шахтар" з 2003 року. Він 9 разів ставав чемпіоном України, 7 – володарем Кубка та 8 – Суперкубка країни. У 2009 році він у складі українського клубу виграв Кубок УЄФА. За цей час на його рахунку більше 500 поєдинків.

"Кальярі" у сезоні 2017/2018 посів 16 сходинку в турнірній таблиці Серії А та зберіг прописку.
Даріо Срна підписав контракт з "Кальярі" терміном на один рік з можливістю продовження ще на такий же період.

Теги: Новини спорту Шахтар
Джерело: 24 Канал
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