Срна провів перше тренування у новому клубі: відео

Екс-капітан "Шахтаря", а нині захисник "Кальярі" Даріо Срна розпочав тренування зі своєю новою командою.

36-річний захисник Срна провів своє перше тренування з Кальярі, до якого приєднався цього літа, повідомляє офіційний Twitter італійського клубу.

Срна виступав за "Шахтар" з 2003 року. Він 9 разів ставав чемпіоном України, 7 – володарем Кубка та 8 – Суперкубка країни. У 2009 році він у складі українського клубу виграв Кубок УЄФА. За цей час на його рахунку більше 500 поєдинків.

"Кальярі" у сезоні 2017/2018 посів 16 сходинку в турнірній таблиці Серії А та зберіг прописку.

Даріо Срна підписав контракт з "Кальярі" терміном на один рік з можливістю продовження ще на такий же період.