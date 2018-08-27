Срна дебютував за новий клуб після дискваліфікації

Колишній захисник донецького "Шахтаря" Даріо Срна зіграв перший матч за італійський "Кальярі" в рамках другого туру чемпіонату Італії проти "Сассуоло" (2:2).

Це дебютний матч хорвата за новий клуб, а також перша гра після дискваліфікації.

Читайте також: Срна провів перше тренування у новому клубі: відео

Срна відіграв весь поєдинок і встиг відзначитись результативною передачею. Саме цей гол міг принести "Кальярі" першу перемогу в нинішньому сезоні, але господарі пропустили.

Нагадаємо, що Даріо Срна перейшов у "Кальярі" з "Шахтаря" влітку цього року в статусі вільного агента. У складі "гірників" захисник грав протягом 15 років. Майже весь минулий сезон пропустив через дискваліфікацію за вживання допінгу.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24