Стріляли у ногу кілька разів: у США жертвою стрілянини стала маленька дитина

У Філадельфії, що у західній частині США, сталася стрілянина. Вона забрала життя двох чоловіків, а маленька дитина отримала поранення.

Трагічний інцидент стався 19 червня у штаті Пенсильванія. Поліція почала розслідування справи.

Важливо У США чоловік за 1,5 години влаштував 8 стрілянин: понад десяток постраждалих

Обставини трагедії невідомі

Правоохоронці та медики, які прибули на місце події, виявили закривавлені тіла двох чоловіків та маленької дитини. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні.

Що відомо про постраждалих

двоє 23-річних чоловіків отримали вогнепальні поранення і загинули від отриманих травм;

3-річного хлопчика також госпіталізували до лікарні. Медики встановили, що в його ногу вистрілили кілька разів. Наразі він перебуває на обліку в стабільному стані, кажуть чиновники.

Я розмовляв з сусідами, вони спустошені. Деякі люди знають принаймні одного з постраждалих чоловіків, і вони говорили про те, що він хороша людина,

– зазначив заступник комісара Департаменту поліції Філадельфії Бен Найш.

Наразі правоохоронці нікого не заарештували.