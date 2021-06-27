Інцидент стався в американському Вінтропі. Поліція штату Массачусетс повідомила, що вкрадена вантажівка раніше належала водопровідно-каналізаційній компанії.

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Вийшовши з вантажівки, чоловік вистрелив у людей, які проходили повз. Поранення чоловіка і жінки виявили несумісними з життям.

Згодом з'ясувалося, що у зловмисника було два екземпляри зброї.

Окрім того, ще 2 людей постраждали, коли вантажівка зіткнулася з легковим автомобілем.

За даними CNN, чоловіка розшукали неподалік від місця події. Поліцейський поранив нападника. Чоловік помер у лікарні.

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