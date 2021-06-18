У США чоловік за 1,5 години влаштував 8 стрілянин: понад десяток постраждалих

В американському штаті Арізона 17 червня чоловік на автомобілі влаштував стрілянину. За 90 хвилин він встиг поранити понад десяток людей, а одну особу – вбити.

Стрілка затримав вогнеборець

Зловмисник рухався на захід від Фенікса. Дорогою він наробив біди у 3 містах.

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Правоохоронці встановлюють мотиви та причетність стрілка до всіх 8 стрілянин у:

Пеорії,

Серпрайзі,

Глендейлі.

За даними CNN, нападник їхав на білому позашляховику. Його затримали в Серпрайзі завдяки пожежнику, який помітив розшукувану автівку. В автомобілі лежала зброя. Підозрюваний під час арешту не пручався.

Поліцейські вважають, що стрілець був один.

Наразі у людей немає причин почуватися у небезпеці,

– запевнили правоохоронці.

Що відомо про постраждалих

Зловмисник вбив щонайменше 1 людину і поранив ще 12. Жертву знайшли в автомобілі на автостраді Пеорії.

Ще 4 людей звернулися до лікарні з вогнепальними пораненнями. Решта – отримали травми внаслідок ДТП, ймовірно, стрілок на них наїхав.

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