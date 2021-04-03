В Окрузі принца Джорджа, що в американському штаті Меріленд, уранці суботи, 3 квітня знайшли мертвими трьох людей. Ймовірно, вони загинули унаслідок стрілянини, яка сталася вночі.

У Департаменті поліції округу заявили, що постріли у цьому районі було чутно близько 03:00. Правоохоронці вважають, що стрілянина не була випадковою.

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Поліція розслідує злочин

Прибувши на місце події, поліцейські оглянули територію та виявили автомобіль з трьома людьми, у яких були вогнепальні поранення несумісні з життям.

Зазначається, що двох чоловіків знайшли мертвими всередині транспортного засобу та ще одне тіло жінки лежало поруч з автівкою.

Оперативники, які розслідують злочин, не вважають, що він був випадковим. Вони продовжують працювати над пошуком підозрюваних та встановленням мотивів.