Видання з посиланням на власні джерела повідомило, що на майбутніх переговорах із Москвою представники США готові до обговорення цих питань.

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Вашингтон готовий говорити про розміщення ракет в Європі

США на переговорах з Росією готові обговорювати питання розміщення ракет та масштаби військових навчань у Європі. Адже ці питання турбують Москву.

Крім того, Вашингтону важливо зрозуміти, чи насправді Кремль готовий піти на деескалацію щодо України, чи його нові вимоги – тільки тактика затягування чи привід для нового вторгнення. У зв'язку з цим США готові вислухати позицію Москви. Однак лише у тому випадку, якщо і їхню позицію слухатимуть.

Водночас журналістка Наталія Бертран написала у мережі, що жодних угод без повної взаємності зі сторони Росії щодо цих питань не буде. Таку гарантію дав один із високопоставлених чиновників адміністрації США.

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