У США невідомий влаштував стрілянину в середній школі: є постраждалі

Невідомий відкрив вогонь у школі в окрузі Форсайт, що у штаті Північна Кароліна. За попередньою інформацією, поранення отримав один учень.

Стрілянину розпочали у середній школі Маунт-Табор. В офісі шерифа повідомили, що охороняють всю територію школи і що всі учні – у безпеці.

До теми У Штатах підліток влаштував стрілянину в школі: загинув 13-річний учень

Поліція шукає стрільця

Усі сили поліції спрямовані на те, щоб знайти підозрюваного. У районі – велика кількість стражів порядку, а також чергують медики. Наразі батьків учнів закликали не приходити до школи для того, аби забрати дітей.

Родичів зібрали у торговому центрі неподалік і вони чекають на подальші інструкції. Спочатку учнів планували перевезти в приміщення Християнської асоціації молоді, проте цього вирішили не робити. Дітей доправляють до батьків поетапно.

Інші школи тимчасово закрили

Згодом з'явилась інформація, що вогонь відкрили ще в одному районі, проте в офісі шерифа це не підтвердили.

Тим часом, інші школи округу Форсайт теж припинили роботу – з міркувань безпеки. Щоправда, жодних небезпечних інцидентів у них не зафіксували.

Дивіться відео з місця подій:

У Північній Кароліні – це друга стрілянина за кілька днів

Зазначимо, що це вже другий такий інцидент в Північній Кароліні цього тижня. 30 серпня застрелили учня у середній школі у Вілмінгтоні. Ймовірним стрільцем є 15-річний хлопець.

Читайте також Через стрілянину в Чикаго загинула офіцерка: нападник і ще один поліцейський – у лікарні