У США – новий сплеск коронавірусу серед невакцинованих і дітей: лікарні б'ють на сполох

У США різко погіршилася епідемічна ситуація – лікарні б'ють на сполох. Серед нових хворих велика кількість невакцинованих людей, а також дітей.

Центри з контролю та профілактики захворювань Сполучених Штатів повідомляють, що кількість COVID-госпіталізацій збільшилася більш ніж утричі протягом місяця – з приблизно 12 тисяч до майже 43 тисяч.

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Генеральний директор Асоціації лікарень Флориди Мері Мейхью пояснила погіршення епідемічної ситуації поширенням мутації коронавірусу Дельта серед громадян, які не вакцинувались.

За її словами, у багатьох містах лікарні потерпають від напливу інфікованих, деякі з них вже фіксують рекордну кількість госпіталізацій.

У Техасі лікарні також готуються до чергового сплеску COVID-19, відділення невідкладної допомоги вже задіяні на повну потужність, а в одній з медустанов закінчилися місця у палатах.

Пацієнтів розміщують просто у коридорах і залах очікування.

Кількість випадків захворювання також зростає і серед неповнолітніх. У деяких районах країни дитячі лікарні швидко заповнюються.

Ситуація з коронавірусом у США

захворіли – 36 495 295 осіб;

одужали – 29 848 907 пацієнтів;

померли – 632 887 громадян.

Директор з питань охорони здоров'я округу Лос-Анджелес Барбара Феррер заявила, що невакциновані люди у 19 разів вразливіші до вірусу, ніж щеплені.