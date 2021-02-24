Притискав 5 хвилин: у США поліцейський знову придушив чоловіка, він помер у лікарні

У Каліфорнії ветеран ВМС США помер від отриманих травм, які йому завдав поліцейський. Правоохоронець п'ять хвилин притискав коліном шию 30-річного чоловіка.

Інцидент стався ще 23 грудня 2020 року у місті Антіокія, але ЗМІ дізналися про нього лише зараз. Сім'я Анджело Кінто вже подала до суду на поліцейських, звинувативши їх у вбивстві.

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У чоловіка стався напад параної

У ветерана ВМС США стався напад параної і для того, щоб його заспокоїти сім'я викликала поліцію. Однак на момент прибуття правоохоронців чоловік вже почав заспокоюватися в обіймах матері.

Проте, це не зупинило поліцейських, один із них повалив Анджело на підлогу і тиснув коліна його шию протягом 5 хвилин. У цей час інший офіцер тримав ноги ветерана.

Він сказав: Будь ласка, не вбивай мене. Будь ласка, не вбивайте мене, коли вони клали його на землю. Вони надягли на нього наручники, і один офіцер весь час, коли я перебувала у кімнаті, тримав коліно у нього на потилиці,

– сказала мати Квінто.

Жорстоке поводження з Анджело тривало допоки він не втратив свідомість. Коли чоловіка перевернули на спину – його обличчя було у крові.

Він так і не зміг прийти до тями. Ветеран помер у лікарні через три дні після страшного інциденту.

Що відомо про Анджело Квінто: коротко

Анджело Кінто народився на Філіппінах. Він служив у Військово-морських силах США, а у 2019 році був з почестями відправлений в запас.

Більшу частину життя він страждав від депресії.

Його стан сильно погіршився після того, як в 2020 році на нього напали невідомі.

Тоді він прийшов до тями в лікарні із серйозними травмами, але не пам'ятав, що з ним трапилося. Потім у нього почалися напади параної та панічні атаки.