Через пандемію COVID-19 у Сполучених Штатах діяла заборона на поїздки за кордон. Відтепер громадянам знову можна подорожувати.

Список країн, що не рекомендуються для відвідування, поки не опублікували

Ці обмеження в Штатах ввели ще в березні. Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США, повідомляє The Guardian.

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З покращенням умов охорони здоров'я та безпеки в одних країнах, а також потенційним погіршенням в інших, Департамент повертається до попередньої системи рекомендацій щодо подорожей у конкретні країни,

– йдеться в повідомленні Держдепартаменту.

Також департамент опублікував оновлені дані до попередньої системи рекомендацій щодо подорожей. До четвертого рівня небезпеки, тобто списку держав, які не рекомендовано відвідувати, увійшли 30 країн, включно з:

Індією,

Росією,

Бангладешем,

Белізом,

Болівією,

Коста-Рикою,

Домініканською Республікою,

Єгиптом,

Сальвадором,

Гаїті,

Іраном,

Косово,

Казахстаном,

Монголією,

Гондурасом,

Лівією.

Водночас до країн так званого "третього рівня" радять переглянути своє бажання та можливості летіти в ту чи іншу країну. У список увійшли:

країни Європейського Союзу,

Великобританія,

В'єтнам,

Шрі-Ланка,

Ліберія,

Вірменія,

Філіппіни,

Лаос,

Австралія.

А з червня Держдепартамент радить взагалі не подорожувати до Китаю.