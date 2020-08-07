США скасовують заборону на подорожі для своїх громадян
Через пандемію COVID-19 у Сполучених Штатах діяла заборона на поїздки за кордон. Відтепер громадянам знову можна подорожувати.
Список країн, що не рекомендуються для відвідування, поки не опублікували
Ці обмеження в Штатах ввели ще в березні. Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США, повідомляє The Guardian.
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З покращенням умов охорони здоров'я та безпеки в одних країнах, а також потенційним погіршенням в інших, Департамент повертається до попередньої системи рекомендацій щодо подорожей у конкретні країни,
– йдеться в повідомленні Держдепартаменту.
Також департамент опублікував оновлені дані до попередньої системи рекомендацій щодо подорожей. До четвертого рівня небезпеки, тобто списку держав, які не рекомендовано відвідувати, увійшли 30 країн, включно з:
- Індією,
- Росією,
- Бангладешем,
- Белізом,
- Болівією,
- Коста-Рикою,
- Домініканською Республікою,
- Єгиптом,
- Сальвадором,
- Гаїті,
- Іраном,
- Косово,
- Казахстаном,
- Монголією,
- Гондурасом,
- Лівією.
Водночас до країн так званого "третього рівня" радять переглянути своє бажання та можливості летіти в ту чи іншу країну. У список увійшли:
- країни Європейського Союзу,
- Великобританія,
- В'єтнам,
- Шрі-Ланка,
- Ліберія,
- Вірменія,
- Філіппіни,
- Лаос,
- Австралія.
А з червня Держдепартамент радить взагалі не подорожувати до Китаю.
Що відомо про коронавірус у США?Вже тривалий час США посідають першу сходинку за кількість виявлених випадків коронавірусу.
Сьогодні в США кількість хворих коронавірусів складає приблизно 5 мільйонів осіб. Від недуги померли майже 162 тисячі громадян.
За останню добу в Штатах зареєстрували понад 55 тисяч випадків інфікування.
Нью-Йорк посідає 4 сходинку за кількістю випадків коронавірусу. Там зафіксували понад 447 тисяч заражень.