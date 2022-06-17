У США сталася стрілянина в церкві: є загиблі

16 червня в американському штаті Алабама нападник відкрив вогонь в церкві, внаслідок цього загинуло дві людини, та одна отримала поранення.

Стрілянина в церкві США

Підозрюваного взяли під варту після стрілянини в єпископальній церкві Святого Стефана у Веставія-Хіллз, місті з населенням близько 34 000 осіб. Поранена людина перебуває в лікарні у важкому стані.

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Підозрюваний увійшов на збори невеликої групи людей в церкві і почав стріляти,

– сказав капітан Шейн Уер з Департаменту поліції Веставія-Хіллз.

Під час стрілянини в церкві проходив "Обід бумерів", про це свідчить календар на вебсайт церкви. За словами організаторів, це мав бути розслаблюючий вечір без порядку денного. "Програми не буде, просто поїжте і встигніть поспілкуватися", – йдеться в рекламі заходу.

Преподобний Джон Беррус, який служить настоятелем церкви, сказав у відео, опублікованому в Інтернеті, що він був у Греції під час стрілянини, але намагається швидко повернутися додому.

"Я глибоко зворушений такою сильною підтримкою з боку багатьох людей з усієї країни. Найближчими днями церква організує молитви і збирання. Це те, що ми робимо як віруючі. Ми збираємося разом посеред життя і смерті", – сказав священник.

В США почастішали випадки насильства зі зброєю

В США повідомляють про загальнонаціональне загострення насильства з використання зброї. Останнім часом сталися два напади з використанням зброї: одне в початковій школі в Увальде, штат Техас, у результаті якого загинули 19 дітей і двоє вчителів; і расистський напад на супермаркет Буффало, під час якого білий стрілець убив 10 темношкірих людей.

Також у травні 68-річний чоловік з Лас-Вегаса відкрив вогонь у церкві з тайванською конгрегацією в Південній Каліфорнії, убивши одну людину та поранивши п’ятьох у результаті, шериф округу назвав це "політично вмотивованим інцидентом ненависті".

Послідовні масові стрілянини поставили питання насильства з використанням зброї на перший план у Вашингтоні, де Конгрес намагається просувати двопартійну угоду щодо заходів безпеки з використанням зброї, включаючи посилені перевірки, щоб дати владі час опрацювати досьє про неповнолітніх та психічне здоров’я будь-якого потенційного покупця зброї віком до 21 року.