Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters і ABC.

Дивіться також У Монтані в барі сталася стрілянина: загинули люди, нападника розшукують

Що відомо про стрілянину на військовій базі у США?

Інцидент стався в районі бойової групи 2 бронетанкової бригади. Уже за пів години затримали підозрюваного.

Хоча на базі заявили, що активної загрози громаді немає, є п'ятеро поранених. Їх доправляють до регіонального травматологічного центру, медичного центру Університету Меморіального здоров'я в Саванні.

На жаль, є і жертви. Поки не відомо, скільки саме.

Жодної додаткової інформації, в тому числі про кількість жертв, наразі не було доступно. Представник офісу шерифа округу Ліберті заявив, що його відомство допомагає у ліквідації наслідків у Форт-Стюарт, але переадресував усі питання до армії США,

– повідомляють ЗМІ.

Показуємо базу Форт-Стюарт на карті США

Базу закрили на карантин. Губернатор штату написав, що він та його родина засмучені сьогоднішньою трагедією.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт сказала, що президента Дональда Трампа поінформували про стрілянину.