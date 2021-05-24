У США вечірка в стилі 90-х завершилась стріляниною: є жертви, багато поранених

24 травня 2021 , 02:51
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Джерело:

The Associated Press

В селищі Ферфілд, що в американському штаті Нью-Джерсі, сталася стрілянина під час вечірки з нагоди дня народження. У результаті 2 людини загинули та ще 12 зазнали поранень.

Вечірка проходила в стилі 90-х. Участь у ній взяла понад сотня людей. Захід відбувався у дворі двоповерхового будинку.

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Докладніше про стрілянину

  • Стрілянина сталася пізно ввечері в суботу, 22 травня. 
  • Жертвами інциденту стали 25-річна жінка та 30-річний чоловік. Ще 12 людей отримали поранення, їх госпіталізували.
  • Мотив злочину залишається невідомим, жодних арештів поки не проводили. За попередніми даними, нападника розшукують.


У вечірці взяли участь понад 100 людей / Фото AP

  • Сусіди розповіли, що чули близько 15 пострілів. Гості в паніці шукали прихистку в сусідніх помешканнях.
  • На фото з місця видно лише розкидані стільці, тенти та столи. 

Дивіться відео з місця стрілянини на вечірці в США 

Зверніть увагу! Нещодавно в американському місті Міннеаполіс невідомі влаштували перестрілку. У результаті загинули щонайменше двоє людей. Ще 8 осіб зазнали поранень.
Автор: Андрій Шляхтін