У США вечірка в стилі 90-х завершилась стріляниною: є жертви, багато поранених

В селищі Ферфілд, що в американському штаті Нью-Джерсі, сталася стрілянина під час вечірки з нагоди дня народження. У результаті 2 людини загинули та ще 12 зазнали поранень.
Вечірка проходила в стилі 90-х. Участь у ній взяла понад сотня людей. Захід відбувався у дворі двоповерхового будинку.
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Докладніше про стрілянину
- Стрілянина сталася пізно ввечері в суботу, 22 травня.
- Жертвами інциденту стали 25-річна жінка та 30-річний чоловік. Ще 12 людей отримали поранення, їх госпіталізували.
- Мотив злочину залишається невідомим, жодних арештів поки не проводили. За попередніми даними, нападника розшукують.
У вечірці взяли участь понад 100 людей / Фото AP
- Сусіди розповіли, що чули близько 15 пострілів. Гості в паніці шукали прихистку в сусідніх помешканнях.
- На фото з місця видно лише розкидані стільці, тенти та столи.
Дивіться відео з місця стрілянини на вечірці в СШАЗверніть увагу! Нещодавно в американському місті Міннеаполіс невідомі влаштували перестрілку. У результаті загинули щонайменше двоє людей. Ще 8 осіб зазнали поранень.