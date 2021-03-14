У США на вечірці застрелили 2 людей

В американському Чикаго 14 березня невідомий почав стрілянину, у результаті чого 2 людей загинули. Це сталось просто під час вечірки.

Як розповіли в поліції, інцидент стався близько 4:11 ранку. На місці події знайшли 4 пістолети.

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Що відомо про жертв

Двоє людей загинули на місці. Ще 13 – поранили. Постраждалих забрали до лікарні. Їм від 22 до 44 років. Один потерпілий відмовився від госпіталізації.

До речі, станом на ранок 14 березня, одна людина була у важкому стані.

Інші стрілянини в США: що відомо

На початку березня стрілянина сталась у штаті Міннеаполіс. Одна людина загинула. До слова, це відбулось саме на тому місце, де раніше загинув афроамериканець Джордж Флойд.

У штаті Луїзіана 21 лютого невідомий відкрив вогонь в збройовому магазині в Новому Орлеані. Як наслідок, загинули 3 людини , серед них і сам стрілок.

У Філадельфії 18 лютого невідомі стріляли поруч з автобусною станцією та медичним центром. Щонайменше 8 людей зазнали поранень.

У Буффало 9 лютого чоловік відкрив вогонь по людях в лікарні. У результаті є 4 поранених і загиблий.

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