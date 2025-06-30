У США невідомий відкрив вогонь по рятувальниках, що гасили лісову пожежу: є загиблі

У американському Айдахо сталася збройна атака на пожежників, які боролися з лісовою пожежею поблизу міста Кер-д'Ален. Загинуло дві людини.

Є ймовірність, що нападник діяв не один. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Під час гасіння лісової пожежі у США невідомий відкрив вогонь по рятувальниках

Невідомий відкрив вогонь із гвинтівки по працівниках пожежно-рятувальної служби, які гасили лісову пожежу у штаті Айдахо. Двоє пожежників загинули від снайперського вогню, один перебуває у лікарні.

Нападник влаштував засідку в районі гори Кенфілд. Існує підозра, що він міг діяти не сам. Після прибуття сил правопорядку на місці почалася стрілянина. У зв'язку з цим жителів закликали уникати місця події на горі Кенфілд.

Для підтримки місцевих правоохоронців до операції долучилися співробітники ФБР. Про це повідомив заступник директора Бюро Ден Бонджино. Він зазначив, що агенти надають як оперативну, так і тактичну допомогу.

Це огидний прямий напад на наших хоробрих пожежників. Оскільки ситуація все ще розвивається, будь ласка, тримайтеся подалі від цієї зони, щоб дати можливість правоохоронним органам і пожежникам виконувати свою роботу,

– сказав губернатор Бред Літтл.

Станом на ранок, за даними офісу шерифа округу Кутенай, на місці перестрілки було виявлено тіло чоловіка. Поруч із ним знайшли вогнепальну зброю. Розслідування триває.