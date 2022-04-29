У США заарештували прем'єра Британських Віргінських островів через наркотики
Джерело:Уряд Віргінських островів
У Маямі затримали главу уряду Британських Віргінських островів Ендрю Фахі. Прем'єр-міністра звинувачують у перевезенні наркотиків та відмиванні грошей.
Затримання Фахі стало результатом спецоперацій Агентства по боротьбі з наркотиками. Прем'єра острівної країни підозрюють в оборудках з кокаїном, зокрема, на американській території.
Раніше Сестра Кейт Мосс зізналась про наркозалежність і звинуватила в цьому підлітковий серіал
Затримання підтвердив губернатор Віргінських островів
Я можу підтвердити, що арешт був операцією США під керівництвом Управління по боротьбі з наркотиками,
– повідомили у пресслужбі уряду Британських Віргінських островів.
Губернатор Джон Ренкін наголосив: поки Фахі затриманий, обов'язки глави уряду виконуватиме віцепрем'єр Наталіо Вітлі. Місцевих жителів, яких така новина про прем'єра шокувала, запевнили, що все гаразд і закликали зберігати спокій.
Співробітники управління боротьби з наркотиками видавали себе за членів картелю
Деталі затримання повідомило видання Miami Herald. Агенти управління боротьби з наркотиками працювали під прикриттям і видавали себе за членів наркокартелю Сіналоа. У британському МЗС тримають питання на контролі і наполягають на ретельному розслідуванні.Важливо! Раніше на Британських Віргінських островах почала працювати спецкомісія, яка займалась розслідуванням фактів корупції та неправомірних судових рішень, а також нецільового використання державних коштів.
Дивіться на карті, де розташовані Британські Віргінські острови:
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