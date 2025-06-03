У США знайшли мертвим 6-річного хлопчика: мати "виганяла з нього демонів"
- У Флориді знайдено мертвим 6-річного хлопчика, мати якого підозрюється у вбивстві. Жінка каже, що нібито "виганяла демонів".
- Поліція прибула до будинку для перевірки, після того, як дитина не з'являлася у школі понад два тижні.
Тіло шестирічного хлопчика знайшли в його будинку у Флориді. Дитина понад 2 тижні не з'являлася у школі. Матір хлопчика підозрюють у вбивстві.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ABC News.
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Мати каже, що "виганяла демонів"
Поліція прибула до будинку у Форт-Пірсі 30 травня, після того, як представники відділу освіти попросили провести перевірку благополуччя дитини. Занепокоєння викликало те, що шестирічний Раміль П'єр понад два тижні не з'являвся у школі.
Мати привела помічника шерифа до спальні хлопчика. Його знайшли мертвим у ліжку.
При розмові з його матір'ю ми дізналися, що вона вважає, нібито Бог наказав вигнати демонів із тіла дитини. А коли дитина перестала рухатися та фактично померла, жінка відчула, що хлопчик "звільнився" від цих демонів, і чекала, коли він "повернеться",
– розповів шериф.
Також зазначив, не відразу було зрозуміло, як помер хлопчик. Однак, слідчі вважають, що це сталося 18 травня, – в останній день, коли мати розмовляла з ним. Розтин надасть більше інформації.
Дель Торо також сказав, що 41-річна мати демонструвала "багато злетів і падінь під час розслідування, від сміху в різний час на місці події до плачу". Її заарештували 30 травня.
Жінку підозрюють у вбивстві другого ступеня. Також у тому, що вона не повідомила про смерть і навмисному торкалася або рухала тіло, одяг або будь-який предмет на тілі або поблизу нього, згідно з тюремними записами.
За словами шерифа, хлопчик з матір'ю проживали в будинку самі. Раніше правоохоронці отримували заяви через інциденти в цьому помешканні. Однак скарги стосувалися "побутових проблем" щодо іншого члена родини, який раніше жив із ними. Окрім того, чиновники відвідували будинок 17 травня через "медичні проблеми".