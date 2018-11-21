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      "США – не всемогутні": У Кремлі оцінили нові антиросійські санкції Вашингтона

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      У МЗС Росії відреагували на нові антиросійські санкції Вашингтона
      У МЗС Росії відреагували на нові антиросійські санкції Вашингтона / Фото з відкритих джерел

      У МЗС Росії нові санкції проти російських компаній за поставки нафти з Ірану до Сирії традиційно назвали "спробами тиску". Там стверджують, що причина цьому – "незграбні наслідки внутрішньополітичного розбрату США".

      Про це повідомляє ТАСС.

      Читайте також: Санкції проти Кремля: ПА НАТО ухвалила одразу три критичні резолюції щодо Росії

      24 канал писав, що США ввели санкції проти російських компаній за поставки нафти з Ірану до Сирії в обхід санкцій Вашингтона. До санкційних списків потрапили 6 фізичних осіб і 3 організації, які сприяли постачанню нафти уряду країни.

      У Кремлі не забарилися з реакцією. Так, МЗС РФ поспішило назвати таку політику Сполучених Штатів "незграбною".

      При цьому основні причини введення санкцій криються у внутрішньополітичному розбраті в США, коли кожна зі сторін прагне заробити очки будь-яким способом, в тому числі на міжнародному напрямку. У підсумку виходить незграбно,
      – мовиться у повідомленні відомства.

      Російське міністерство вважає, що Вашингтон "вкотре продемонстрував нездатність" змінити лінію РФ на світовій арені.

      "Американським політикам варто було б почати вибиратися з полону ілюзій про всемогутність США, в чому вони самі себе переконали. Займатися самообманом небезпечно", – заявили у РФ.

      Нагадаємо, 8 листопада США ввели нові санкції проти Росії, які пов’язані з анексією Криму і агресією на Донбасі.

      Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Санкції Війна у Сирії Іран
      Джерело: 24 Канал
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