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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

США досі не мають стратегії щодо Сирії, – військовий експерт

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США досі не мають стратегії щодо Сирії, – військовий експерт
/ Фото з вільних джерел

Сполучені Штати Америки за президентства Барака Обами та Дональда Трампа не виробили конкретну стратегію, як саме повинна діяти країна.

У цьому переконаний заступник директора "Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння" та військовий експерт Михайло Самусь у прямому ефірі 24 Каналу.

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"Сполучені Штати Америки за Барака Обами та Дональда Трампа не мають своєї стратегії що робити в Сирії, яка їхня мета. Згадайте тиждень тому: Трамп казав, що він буде виводити контингент США з Сирії", – прокоментував Самусь.

Він додав, що через тиждень США прийняли рішення стягувати війська.

Це показує в тому числі такий хаос Адміністрації США. Це показує те, що Міноборони та Збройні сили США перебувають у дуже складній ситуації, оскільки вони виконують завдання Адміністрації, яка до цього часу не сформулювала завдання США у цьому регіоні,
– переконаний експерт.

Відтак, та ситуація, за словами Самуся, накладає на міжнародну ситуацію, не лише в Сирії, момент непрогнозованості.

"Україна тут, як на мене, повинна, наближатися до того, що ми декларуємо", – запевнив експерт.

Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими.

Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку. Згодом, 11 квітня глава Білого дому закликав Росію готуватись, бо за потреби "ракети будуть введені в дію". У РФ своєю чергою напередодні пригрозили, що збиватимуть американські ракети, якщо ті будуть випущені по Сирії.

Теги: Війна у Сирії Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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