США дозволили Ізраїлю здійснити ракетний удар по іранській авіабазі в Сирії, – WSJ

Ізраїльські військові 9 квітня завдали удару по іранській системі ППО, розміщеній на сирійській авіабазі Т-4, за негласної підтримки США.

Про це із посиланням на співробітників розвідки та інформовані джерела повідомляє The Wall Street Journal.

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Зазначається, що ізраїльські чиновники заздалегідь повідомили адміністрацію Трампа про заплановану атаку. Так, два тижні тому прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху подзвонив президенту США. За словами неназваного американського чиновника, Нетаньяху сповістив про заплановану атаку по іранській базі. Через п'ять днів, 9 квітня, Ізраїль знищив на авіабазі в Сирії систему ППО та ангар для безпілотників. Це було здійснено для того, щоб іранські сили не змогли використовувати свою військову техніку проти ізраїльських вертольотів, зауважує видання.

Іранські ЗМІ повідомили, що були вбиті сім іранських військових радників, в тому числі офіцер, який контролював операції з дрона, йдеться у статті.

Військові аналітики розповідають, що на найбільшій базі сирійських ВПС, відомій під назвою Т-4, перебувають урядові сили, російські солдати і флот іранських безпілотників, які використовуються для розвідки і можливих атак.

Наразі, як вказують джерела з розвідки, Іран передислоковує своє озброєння на добре захищену російську базу Хмеймім на середземноморському узбережжі. Загалом Іран зараз здійснює операції з п'яти аеродромів у Сирії: це Алеппо, Дайр-ез-Заур, Т-4, аеропорт в Дамаску і авіабаза Сайкай.

Це найсерйозніше розгортання іранських військових позицій поблизу ізраїльського кордону, яке Ізраїль коли-небудь спостерігав,

– прокоментував для американської газети виконавчий директор аналітичного центру Bicom Джеймс Сорен.

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Нагадаємо, вночі проти 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ракетного удару по цілях у Сирії після хімічної атаки у місті Дума, внаслідок якої загинуло щонайменше 70 цивільних. У результаті було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення.



Цього ж дня вибухи пролунали на найбільшій у Сирії військовій базі у Джебель-Азані, а 17 квітня була атакована військова авіабаза Шайрат неподалік міста Хомс. Наразі невідомо, чи причетні до цього сили Ізраїлю.