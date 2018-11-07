США фактично отримають диктатора, – експерт про можливу перемогу партії Трампа на виборах

Якщо на виборах до Конгресу США переможе Республіканська партія на чолі з чинним президентом Дональдом Трампом, то у Штатах зникне важливий інститут демократії.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповідає міжнародний оглядач Іван Яковина.

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"У Трампа взагалі не залишиться ніяких стримувань і противаг. Під його контролем опиниться Конгрес – і нижня Палата представників, і верхня – Сенат. Судова влада теж у нього в кишені, оскільки саме Сенат займається призначенням нових суддів. Більш того, за один рік Трамп пропхав до Верховного суду США відразу двох своїх друзів. Тепер у республіканців там більшість", – констатує журналіст.

Таким чином, законодавча, судова та виконавча гілки влади опиняться під повним контролем Трампа. На думку Яковини, з таким арсеналом він легко розбереться з "четвертою владою", тобто вільними ЗМІ, яких він відкрито називає "ворогами народу". Для цього йому треба буде лише змінити Конституцію, викинувши з неї Першу поправку, яка гарантує свободу слова. Проте міжнародний оглядач переконаний, що Трамп хоче не змінювати Конституцію, а скасовувати цілі її шматки.

Якщо республіканці отримають більшість в Конгресі, то йому ніщо не завадить здійснити задумане та поміняти Конститутцію просто своїм указом. Нікому буде його зупинити! Загалом, Америка фактично отримає диктатора типу Віктора Януковича з усіма нехорошими наслідками. У цьому випадку, думаю, там і Майдан може початися. Прості американці не дозволять встановити у своїй країні режим особистої влади. Особливо це стосується Каліфорнії, Нью-Йорка та інших місць, де переважна більшість жителів – демократи,

– підкреслив Яковина.

Нагадаємо, 6 листопада у США відбулись вибори до Конгресу – голосували за нових членів Палати представників і за 35 членів Сенату. Крім того, громадяни мали обрати 36 губернаторів. За проміжними результатами палата Представників залишилася під контролем республіканців. Тож імпічмент президентові вже не загрожує, оскільки таке рішення приймають обидві Палати парламенту. При цьому Республіканська партія втратила більшість у Палаті представників, але зберегла її у Сенаті.

Відео повного випуску "Безумного мира" за 7 листопада 2018