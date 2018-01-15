США готові долучитися до створення в Україні Служби фінансових розслідувань

Державне агентство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) готове надавати підтримку у створенні ефективного нового органу для боротьби з фінансовими злочинами в Україні – Служби фінансових розслідувань.

Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів України за підсумками робочого візиту в США міністра фінансів України Олександра Данилюка, де той зустрівся з заступником директора Державного агентства США з протидії фінансовим злочинам Джамалом Ель-Хінді.

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Джамал Ель-Хінді зазначив, що Агенство FinCEN задоволене співпрацею з Україною, зокрема з Державною службою фінансового моніторингу. Він також додав, що активно слідкуватиме за процесом створення в Україні Служби фінансових розслідувань.

Державне агентство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) – це мережа у підпорядкуванні Міністерства фінансів США, метою якого є боротьба та запобігання злочинам, що здійснені з метою відмивання грошей. Орган займається аналізом наданих фінансовими установами даними щодо активів та діяльності підозрюваних осіб. FinCEN діє на національному та міжнародному рівнях, забезпечуючи взаємодію правоохоронних органів, регуляторів та фінансових установ для об’єднання зусиль у боротьбі з відмиванням грошей.