США готові виділити Донбасу 65 мільйонів доларів для "зниження економічної залежності" від РФ

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) готове виділити до 65 мільйонів доларів на "економічне відновлення" Донбасу.

Про це пише RT. У документі USAID пише, що кошти повинні йти на зміцнення торговельних зв'язків регіону з Західною Україною та ЄС, щоб зменшити його залежність від Росії.

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Робота буде проводитися на територіях Донецької та Луганської областей, які найбільше постраждали від російської агресії.

– йдеться у документі американського агентства.

Передбачається, що на перших етапах програми гроші вкладені в проекти зі швидкою віддачею, наприклад, допоможуть потерпілим від конфлікту власникам малого та середнього бізнесу. Така допомога, на думку авторів проекту, може призвести до зростання кількості приватних підприємців та інвесторів, які готові вкладати кошти в цей регіон.

Для населення Донбасу готується спеціальна PR-кампанія, а саме в ЗМІ будуть освітлюватися історії підприємців, чий бізнес підтримала Америка.

Зокрема, у документі представлені різні сценарії звільнення Донбасу від російських окупантів і ліквідація самопроголошених "Донецької" та "Луганської" народних республік.