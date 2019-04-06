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      США готовы защищать Черное море от сюрпризов России

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      США готовят "ответ" России в Черном море
      США готовят "ответ" России в Черном море / UA.NEWS

      На днях постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, сообщила, что Североатлантический альянс рассматривает пакет мер по стабилизации обстановки на Черном море и Керченском проливе.

      Разумеется, в первую очередь речь идет о приведении в чувства, "словившую звезду" Российскую Федерацию, чей флот, по сути, является главным дестабилизирующим фактором в регионе.

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      Кей Бейли Хатчисон особо подчеркнула, что попытки РФ дестабилизировать ситуацию в регионе неприемлемы. Дабы предотвратить дальнейшие попытки являть миру свои реваншистские амбиции, НАТО задействует не только регулярное наблюдение с воздуха, но и обсуждается отправка достаточного для предупреждения неадекватных действий России количества военных кораблей.

      Что же, мал помалу, но с мертвой точки наша гора двигается. В данном случае я имею ввиду идею о постоянно и весомом присутствии в Черном море "третьей силы", усмиряющей только одним своим присутствием строптивость ЧФ ВМФ РФ.

      Напомню, что в исследовании 2018 года "Баланс сил и риски Черноморского региона", я подчеркнул необходимость размещения в Черном море, на постоянной основе, существенного контингента военных кораблей НАТО. Это является жизненной необходимостью, на фоне несравнимого потенциала ВМФ РФ с потенциалом флота любой другой страны, имеющей выход к Черному морю.

      И совершенно не удивлюсь, если в скором времени именно такое решение и будет принято. Поскольку одними только наблюдательными функциями фактора сдерживания не добиться. Полноценное же присутствие как разведывательных, так и ударных кораблей, приведет баланс сил в надлежащее состояние.

      Так же, напомню, что 1 апреля в порт Одессы вошли 2 боевых корабля НАТО – канадский фрегат "Торонто" и испанский фрегат "Санта-Мария".

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Чорне море
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