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      США готують відповідь Путіну через агресію на Азові: у Росії налякані кораблями НАТО

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      У Росії панікують через кораблі НАТО у відповідь на агресію в Керченській протоці
      У Росії панікують через кораблі НАТО у відповідь на агресію в Керченській протоці / Фото з відкритих джерел

      Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Джозеф Данфорд попередив Росію про можливість військової відповіді на агресію у Керченській протоці. Така заява розлютила владу РФ – російські політики одразу ж кинулись коментувати заяви американців.

      Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ. 

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      24 канал писав, триває обговорення військового виміру відповіді на дії РФ в Азовському морі. Американський генерал при цьому підкреслив, що США зобов’язані відреагувати.

      Російські ЗМІ відреагували на слова Данфорда. Зокрема, член комітету Ради Федерації із міжнародних справ Сергій Цеков звинувачує американців у войовничості, пише RT.

      Войовничість у словах американців і НАТОвців присутня. Однак висловлювання висловлюваннями, але вони чудово розуміють, що якісь конкретні справи з направленням військових кораблів та іншого, а тим більше якісь маневри у районі Керченської протоки — це вже загострення ситуації на дуже високому рівні,
      – стверджує він.

      Російський політик наголошує, що такі дії здатні призвести до серйозного конфлікту. Натомість в США, за його словами, "здоровий глузд усе-таки переважає".

      Зі свого боку, заступник голови комітету Держдуми з оборони і безпеки Юрій Швиткін називає такі заяви "галасом" – не вірить, що НАТО введе свої кораблі у Чорне море.

      "Певною мірою це інформаційний галас із боку американців. США і країни Заходу усвідомлюють згубні наслідки для них у разі можливого входження військових кораблів блоку НАТО у водне плесо даного регіону. Тому вважаю малоймовірним, що таке може статися", – заявляє Швиткін.

      До слова, Джозеф Данфор також заявив, що США можуть скасувати ще один ракетну угоду з Росією, якщо перестане діяти Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. 

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      як сша реагує на агресію росії в керченській протоці

       

      Теги: Україна – Росія Новини політики Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Новини США НАТО
      Джерело: 24 Канал
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