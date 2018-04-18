США готуються дати відсіч Росії у кіберпросторі

Уряд США буде розглядати усі можливі варіанти реагування на кібератаки.

Таку заяву зробила міністр внутрішньої безпеки США Кіртсен Нільсен, повідомляє "Голос Америки".

Вона зазначила, що США має цілий спектр варіантів відповідей – як відкритих, так і прихованих.

Читайте також: Російські хакери можуть відключити енергосистеми Європи та Америки, – міноборони США

"І ми використаємо їх усі, щоб викрити зловмисні дії, покарати за них та недопустити майбутніх ворожих заходів у кіберпросторі", – наголосила Нільсен.

Окрім того міністр заявила, що США працюють над тим, щоб дати відсіч тим, хто атакує Америку у кіберпросторі. Вона додала, що більше втручання Вашингтон без наслідків не залишатиме і не терпітиме крадіжок інформації чи ресурсів.

"Тим, хто хоче спробувати атакувати нашу демократію, або вплинути на наші вибори, або вибори у країнах-союзниках США, підірвати наш національний суверенітет, скажу просто – не робіть цього", - попередила Нільсен.

Також вона пригадала втручання Росії у президентські вибори та заявила, що більше Америка не може дозволити собі такого.

Саме тому Міністерство внутрішньої безпеки США обрало агресивний підхід, щоб захистити нашу інфраструткру виборів,

– пояснила Нільсен.